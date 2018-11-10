كيم كارداشيان تجبر على مغادرة منزلها في ساعة واحدة فقط

اضطرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، لاتخاذ قرار صعب، عقب محاصرة النيران لمنزلها الواقع في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقامت كارداشيان في خلال ساعة واحدة فقط بحزم حقائبها، بعدما امتدت ألسنة اللهب إلى منزلها، مساء الخميس.

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وشاركت كيم كارداشيان عبر حسابها على "إنستغرام"، مقاطع فيديو التقطتها من طائرتها أثناء الهبوط في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا حيث تعيش، وتظهر الحرائق المستعرة في الغابات المحيطة بالمدينة.

وكتبت في تعليق مرفق بأحد الفيديوهات: "صلوا من أجل كالاباساس. لم يكن أمامي سوى ساعة من أجل حزم أمتعي وإخلاء المنزل. أصلي حتى يكون الجميع في أمان".

كما نشرت النجمة الأمريكية صورا تظهر بعض الأمتعة الموضوعة في سيارتها قبل مغادرة المكان، إلى عقار آخر تملكه في التلال المحيطة، والذي كان بعيدا عن الحرائق.

Kim Kardashian West’s Calabasas home evacuated after mass fire https://t.co/TS7HzAccPI pic.twitter.com/rAUclohYQJ — WebsiteofEverything (@wsoeorg) November 9, 2018

وشاركت كارداشيان صور تظهر مركبات رجال الإطفاء، معربة عن شكرها لهم عبر حسابها على "تويتر".

Fire Fighters, I love you and thank you for doing all that you can to keep us safe! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 9, 2018

وطالت الحرائق مناطق واسعة في محيط كالاباساس، ومنها المنطقة التي تعيش فيها كورتني الشقيقة الكبرى لكيم، التي أجبرت أيضا على إخلاء منزلها.

وأعلنت مدينة كالاباساس في بيان، إن الحرائق التي اندلعت في وقت سابق الخميس أتت على نحو 2000 فدان.