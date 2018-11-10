"فيسبوك" يواجه أزمة مع سنغافورة

رفضت فيسبوك طلبا من حكومة سنغافورة لحذف مقال وصفته بأنه "زائف وخبيث" مما دفع وزارة القانون فيها لأن تقول إن تلك الواقعة توضح الحاجة لسن تشريع لمكافحة الأخبار الكاذبة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المصرف المركزي لسنغافورة، أمس الجمعة، إنه قدم بلاغا للشرطة ضد المقال الذي نشره على الإنترنت مدون مستقل مقره أستراليا عن بنوك البلاد وصندوق "1إم.دي.بي" الماليزي وهو محور فضيحة فساد.

وحظرت الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت، بأوامر من سلطات الاتصالات والإعلام في سنغافورة، موقع المدون الذي يسمى "ستيتس تايمز ريفيو" بعد أن قالت إنها خلصت إلى أن الموقع ينشر مضامين محظورة، لكن المقال ظل متاحا على صفحة الموقع على فيسبوك.

وطلبت سلطات الاتصالات الإعلام في سنغافورة من فيسبوك حذف المقال لكنها قالت في بيان منفصل اليوم السبت "فيسبوك أشارت إلى أنها لن توافق على طلبنا، كما أحجمت فيسبوك عن التعليق

© REUTERS / ERIC GAILLARD فيسبوك وإنستغرام يحققان في التدخل بالانتخابات الأمريكية المقبلة

وقالت وزارة القانون "فيسبوك رفضت حذف مشاركة من الواضح أنها مزيفة ومسيئة وتهاجم سنغافورة باستخدام أكاذيب"، مما يوضح الحاجة لسن تشريع لمكافحة الأخبار الكاذبة.

وأسس ناشط سياسي سنغافوري يدعى أليكس تان موقع (ستيتس تايمز ريفيو) وهو يديره من أستراليا وينشر عليه مقالات تنتقد قادة سنغافورة وحزب العمل الشعبي الحاكم.

وقال تان في مشاركة على صفحته عبر فيسبوك في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إنه قرر وقف أنشطة الموقع لأنه "فقد الوسيلة التي كان يصل بها للسنغافوريين".