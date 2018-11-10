فيلم روسي ينافس على أوسكار أفضل فيلم وثائقي طويل (فيديو)

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في هوليوود رسميا، عن ترشيح فيلم روسي، للمنافسة على جائزة "أوسكار" أفضل فيلم وثائقي طويل.

ووفقا لبيان نشر على موقع حفل جوائز الأوسكار، فإن فيلم "الطريق"، للمخرج الروسي، ديميتري كلاشينكوف، أصبح من بين 166 فيلما وثائقيا منافسين على أوسكار عام 2018.

ويتناول "فيلم الطريق" حول ما حدث حالات وحوادث مختلفة على الطرق الروسية في عام 2016 ويستند إلى مجموعة من مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بواسطة كاميرات لوحة القيادة.

وسيتم الإعلان عن القائمة المختصرة التي تضم 15 فيلما لجوائز الأوسكار رقم 91 في 17 ديسمبر/كانون الأول، بينما سيتم الكشف عن الترشيحات النهائية في 22 يناير/كانون الثاني، حسبما جاء في البيان الصحفي المنشور على موقع جوائز الأوسكار أول أمس الخميس.

يذكر أن الفيلم الوثائقي الروسي "إيكاروس" للمخرج براين فوغل، فاز بجائزة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية "أوسكار"، في حفل هذا العام الذي أقيم في شهر مارس/آذار.

ويدور الفيلم حول أزمة المنشطات في روسيا، وقد كرس الفيلم للرئيس السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات غريغوري رودتشينكوف، الذي شكلت شهادته أساسا للفيلم.