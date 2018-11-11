المطربة الأمريكية كاتي بيري تصف ترامب بأنه "بلا قلب"

وفي تغريدة له في وقت مبكر من أمس السبت، لام ترامب نشوب الحرائق في كاليفورنيا، على السلطات المحلية وهدد بحرمان الولاية من التمويل الفيدرالي إذا لم يتم حل مشكلة سوء استخدام الأموال المخصصة لمكافحة الكارثة الطبيعية.
وأعادت كاتي بيري نشر تغريدة ترامب، وعلقت عليها بأنه "بلا قلب".
وغردت: "هذا رد فعل بلا قلب على الإطلاق، فالسياسة ليست وراء اندلاع الحرائق على الإطلاق، فكل ما في الأمر هو هجر عائلات أمريكية طيبة لمنازلهم بحثا عن ملاجئ أثناء تغريدك".
This is an absolutely heartless response. There aren’t even politics involved. Just good American families losing their homes as you tweet, evacuating into shelters. https://t.co/DJ4PN26bLZ— KATY PERRY (@katyperry) November 10, 2018
وبدأت نيران الحريق "كامب" في شمال كاليفورنيا تتوسع يوم الخميس الماضي، ووقع 9 أشخاص ضحايا الحرائق، وحاصرت النيران أكثر من 36 ألف هكتار وقضت على ما يقرب من 7 آلاف مبنى، لتصبح الأكثر تدميرا في تاريخ الدولة.
واعتبر حريق "تابس"، الذي حدث أيضا في شمال الولاية، الأكثر تدميرا في تاريخ كاليفورنيا، وقد نشب في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، حيث غطى ما يقرب من 15 ألف هكتار ودمر أكثر من 5.5 ألف مبنى.
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