مشاهير هوليوود يهجرون منازلهم في كاليفورنيا هربا من حريق الغابات

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ونجمة موسيقى البوب ليدي غاغا من بين الآلاف الذين فروا من منازلهم جراء الحريق، وفقا لرويترز.

© AP Photo / J. Scott Applewhite المطربة الأمريكية كاتي بيري تصف ترامب بأنه "بلا قلب"

وأخلت كارداشيان منزلها هي وزوجها كانيى ويست يوم الخميس، وكتبت على تويتر يوم الجمعة تقول "علمت أن النيران وصلت إلى منزلنا… ولكن تم احتواؤها بشكل أفضل الآن وتوقفت".

وصدرت يوم الجمعة تعليمات إلزامية بإخلاء ماليبو، التي يقطنها 12 ألف شخص وتمتد على مساحة 43.5 كيلومتر على ساحل المحيط الهادي في جنوب كاليفورنيا وحتى جبال سانتا مونيكا، بالكامل مع اندلاع حريق وولزي أثناء الليل.

وقال حساب مدينة ماليبو على تويتر إن الحريق خرج عن السيطرة.

أما النجمة شير، التي قالت إنها تعيش في ماليبو منذ عام 1972، فكتبت على "تويتر" إن حريق الغابات اقترب من منزلها ولكنها لم تكن فيه.

وأضافت "منازل الأصدقاء احترقت. لا أحتمل فكرة ألا تكون هناك ماليبو".

I’m worried about my house🔥, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned🙏🏻

I can’t bear the thought of there being no Malibu I’ve had a house in Malibu since 1972😭 — Cher (@cher) November 9, 2018

وبثت ليدي غاغا تسجيلا مصورا على حسابها على "إنستغرام" يفيد بأنها أخلت منزلها في ماليبو يوم الجمعة، ويعرض لقطات لدخان أسود متصاعد.

وقال المخرج السينمائي غييرمو ديل تورو على "تويتر" إنه هجر منزله "بليك هاوس"، الذي يضم مجموعة تذكارية من مقتنيات أفلام الرعب والخيال.

وكتب ديل تورو مخرج فيلم "ذا شيب أوف ووتر"، الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم هذا العام: "ربما يكون بليك هاوس والمجموعة في خطر لكن نعمة الحياة هي الباقية".

Evacuated last night. Bleak House and the collection may be endangered but the gift of life remains. Thousand Oaks and Agoura are still in danger. Malibu is being evacuated. — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 9, 2018

وتضم منطقة ماليبو أيضا العشرات من مواقع تصوير الأفلام، ومن بينها وسترن تاون في "باراماونت رانش"، حيث تم تصوير مسلسل الخيال العلمي "العالم الغربي" (وست وورلد)، إذ قالت السلطات عبر تويتر إن الحريق دمر الموقع.

وطلبت النجمة أليسا ميلانو وهي من أبرز الناشطات في حركة "#مي تو" ضد التحرش الجنسي المساعدة لإخراج جيادها الخمسة من المنطقة، وقالت: "أخذت أبنائي وكلابي وجهاز الكمبيوتر وحذاء من ماركة دوك مارتنز".