معاقبة سعودي بـ 40 جلدة أمام طليقته بسبب رسائل "واتسآب"

عاقبت المحكمة الجزائية في جدة مواطنا سعوديا، بالجلد أمام طليقته، بسبب سبه وقذفه لها عبر تطبيق المراسلة الفوري الشهير "واتسآب".

واحتوت الرسائل المسيئة من الزوج إلى طليقته عبر "واتسآب"، على سباب وقذف، وأمرت بجلده 40 جلدة، وتمكين الزوجة من حضور العقوبة إذا رغبت في ذلك، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وبلغ عدد الرسائل المسيئة 600 رسالة، وتضمنت عبارات بذيئة وتجريحا وتحقيرا وألفاظ جنسية واتهامات في العرض والأخلاق.

وحاولت المحكمة أن تحيل الخصوم في البداية إلى لجان الصلح 3 مرات، ولكن تعذر الإصلاح بينهم.

واعتبرت المحكمة أن ما فعله الزوج عملا محرما وفعلا قبيحا وجرأة بالباطل يستحق العقاب.

كما تضمن الحكم أخذ التعهد الشديد على الزوج بلزوم طريق الاستقامة، وعدم التعرض لمطلقته في المستقبل، سواء بالقول أو الفعل.