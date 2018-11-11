أستاذ يقدم على الانتحار داخل حجرة الدراسة في تكساس الأمريكية

أقدم أستاذ أمريكي على الانتحار في مدرسة داخل إحدى الصفوف المدرسية بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

© Fotolia / Olly انتحار فتاة بعد خسارة 123 كلغ من وزنها (صور)

وبحسب موقع " نيويورك بوست "، عثر أحد المدرسين على جوردن هالاني، وهو مدرس فنون في صف مختص بالفنون، حيث كان ملقى على الأرض فاقدا للوعي.

هذا الأمر استدعى المدرس الاتصال بالإسعاف التي نقلته إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وتبين من خلال التحقيقات الأولى التي أجرتها السلطات الأمريكية أن المدرس لم يتعرض للقتل من قبل أي أحد.

ولم تجد السلطات أي بصمات أخرى في مكان الحادث، وكان ذلك دليلا على أن الاستاذ أقدم على الانتحار لأسباب مجهولة.