مضيفة تنقذ رحلة جوية بـ "الرضاعة"

احتفل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بموقف بطولي، قامت به مذيعة جوية تجاه طفلة رضيعة.

وتروي باتريشا أورغانو، وهي مضيفة طيران، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أنه أثناء تواجدها في رحلة داخلية في الفلبين، لاحظت بكاء إحدى الراكبات بهستيرية بعد إقلاع الطائرة في الجو.

وبعد اقتراب أورغانو من الراكبة لمعرفة المشكلة، اكتشفت أن طفلتها جائعة، بسبب نفاذ الحليب الصناعي منها.

وفي محاولة منها لإنقاذ الموقف، بادرت باتريشا أورغانو بأن ترضع الطفلة الجائعة، التي تبلغ من العمر 9 أشهر.

وقالت: "كنت أعلم أنني أستطيع توفير الحليب الخاص بي، إذ كنت أقوم بإرضاع طفلي الصغير بنفسي، لذا عرضت خدماتي".

وتابعت أورغانو أنه بمجرد أن بدأ الطفلة في الرضاعة منها، حتى شعرت الراحة ودخلت في سبات عميق طوال الرحلة الجوية.

وأكدت أورغانو أنها مدركة تماما لشعور العجز عند الأم عندما ينفذ منها الحليب لإرضاع صغارها، لذا كان عليها أن تتدخل لإيجاد حل سريع للمشكلة.

وقبل مغادرتها الطائرة، واصلت الأم شكرها لباتريشا أورغانو على مساعدتها لها عندما كانت في أضعف حالاتها.

ومن جانبها قالت أورغانو، التي نالت ترقية مؤخرا: "لقد كان شعورا مدهش أن أتمكن من مساعدة أحد الركاب في محنة"، وتابعت: "لقد أرضعت طفلة غريبة خلال رحلتي، وأنا ممتنة للغاية لحيازتي على حليب الأم لكي أقدمه في أوقات الحاجة".