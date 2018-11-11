"علي بابا" يحقق 10 مليارات دولار في أول ساعة من "يوم العزاب"

و"يوم العزاب" أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم، وفي العام الماضي بلغت مبيعاته 168 مليار يوان (24.15 مليار دولار)، وفقا لرويترز.

© AP Photo / Ng Han Guan السر وراء اجتياح "هوس الشراء" للصين في "يوم السناجل"

وجرت العادة أن تدشن مجموعة " علي بابا " الحدث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأمريكية ماريا كاري، وفنانة يابانية تقلد بيونسيه، وعرض لـ "سيرك دو سوليه".

ومن المتوقع أن يكون هذا آخر "يوم عُزاب" للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما، وقالت المجموعة في سبتمبر/أيلول إن الرئيس التنفيذي، دانييل تشانغ، سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في العام المقبل.

وفي حين تنمو المبيعات بإطراد، فإن سهم المجموعة انخفض 16% العام الحالي، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية نتيجة الخلافات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، عدلت "علي بابا" توقعاتها لإيرادات العام بأكمله، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين، وقالت الشركة إن مبيعات السلع باهظة الثمن ستتأثر سلبا.

وبغية تعويض ذلك، ستتقاضى الشركة دخلا أقل من منصاتها في المدى القريب من أجل استبقاء العلامات التجارية والمشترين الجدد، حسبما ذكرت الشركة.

وهذا العام، قالت "علي بابا" إن نحو 180 ألف علامة تجارية تشارك في "يوم العُزاب"، وإن المبيعات اقتربت من 20 مليار دولار بحلول الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.