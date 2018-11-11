مع تزايد الأمطار الرعدية... 5 أمور تجنبك خطر صواعق البرق

© REUTERS / Stefan Wermuth/File Photo البرق يعطل حركة الطيران في أحد أهم مطارات لندن

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضمن "دليلك في الحالات الطارئة"، والذي يتضمن إرشادات للأفراد حول كيفية الوقاية من مخاطر الكوارث وغيرها، ضرورة التصرف بوعي والبحث عن ملاذ أكثر أمن، وتجنب الاقتراب من الأجسام المعدنية أو الاحتماء تحت شجرة عالية.

وأوضحت شرطة أبو ظبي، أنه في حال حدوث عاصفة رعدية يتوجب على الأفراد الدخول إلى أقرب مبنى، وتجنب الوقوف أو الجلوس تحت الأشجار، أو في الأماكن المفتوحة، إضافة إلى ضرورة تركيب موانع الصواعق على أسطح المباني والسيارات.

وشددت على هيئة الشرطة على ضرورة تجنب الوقوف قرب أعمدة الهاتف أو الطاقة الكهربائية عند استخدام الهاتف، وعدم الوقوف في منطقة مرتفعة، والابتعاد عن المعادن والحديد كالأسلاك الشائكة.

ودعت شرطة أبو ظبي لاتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات الوقائية من خطر الصواعق والبرق، ومتابعة النشرات الجوية ومراقبة الطقس.