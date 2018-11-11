مع تزايد الأمطار الرعدية... 5 أمور تجنبك خطر صواعق البرق

وأوضحت شرطة أبو ظبي، أنه في حال حدوث عاصفة رعدية يتوجب على الأفراد الدخول إلى أقرب مبنى، وتجنب الوقوف أو الجلوس تحت الأشجار، أو في الأماكن المفتوحة، إضافة إلى ضرورة تركيب موانع الصواعق على أسطح المباني والسيارات.
وشددت على هيئة الشرطة على ضرورة تجنب الوقوف قرب أعمدة الهاتف أو الطاقة الكهربائية عند استخدام الهاتف، وعدم الوقوف في منطقة مرتفعة، والابتعاد عن المعادن والحديد كالأسلاك الشائكة.
ودعت شرطة أبو ظبي لاتخاذ أقصى التدابير والاحتياطات الوقائية من خطر الصواعق والبرق، ومتابعة النشرات الجوية ومراقبة الطقس.
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