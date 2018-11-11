نبأ سار لمرضى الكلى... طابعة "3D" تنتج أنسجة بشرية (فيديو)

يجري فريق بحثي متخصص في الهندسة الطبية بجامعة أوتاوا الكندية، تجارب لصناعة أنسجة بشرية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد "3D".

© Photo / National University of Science and Technology MISIS (NUST MISIS) ربما لا تصدق... طابعة "3D" تقوم بأشياء مذهلة (فيديو)

ذكرت مجلة " ووندر فول إنجينيرنغ " الأمريكية أن هذه الأبحاث ربما تكون وسيلة لإنتاج أربطة وأطراف لتعويض المصابين الذين فقدوا أجزاء من جسدهم في الحوادث أو الحروب.

ولفتت المجلة إلى قول قائد الفريق البحثي المسؤول عن التجارب، أنه يجرى تطوير تلك التجارب في الوقت الحالي باستخدام تقنيات متطورة للوصول إلى إنتاج أنسجة بشرية، لإجراء عمليات زراعة أطراف تعويضية للإنسان.

وأضاف: "الخطوة المقبلة ربما تكون إنتاج أنسجة وأعضاء بشرية أكثر تعقيدا مثل الكلى البشرية".

ولفتت المجلة إلى قوله: "يمكن أن يصبح إنتاج كلية بشرية بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد واقعا خلال 10 سنوات".