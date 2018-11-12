موسكو السادسة ومدينة عربية بين أفضل مدن العالم

احتلت العاصمة الروسية موسكو المرتبة السادسة في قائمة المدن الأفضل للعيش في العالم.

فبحسب القائمة التي طرحتها شركة الاستشارات الدولية "Resonance"، فقد احتلت موسكو المرتبة السادسة.

© Depositphotos / Sepavone أفضل مدن للسياحة لعام 2019 من بينها مدينة عربية 10

وشهدت المراكز الخمسة الاولى تواجد مدن كل من باريس، نيويورك، طوكيو وبرشلونة.

واستند التصنيف الذي اعتمده الخبراء على عدد من الخصائص تتعلق بتطوير البنية التحتية، مستوى السياحة، القدرة على تحمل مصاريف السكن، فرص العمل والحالة البيئية.

واحتلت لندن المرتبة الأولى في التصنيف، حيث وجد الخبراء بأن المدينة تقوم بجذب الكثير من السياح.

كما شهدت القائمة وجود مدينة دبي الإماراتية ضمن المدن العشر لتحتل المرتبة التاسعة متقدمة على مدينة سان فرنسيسكو الأمريكية التي حلت عاشرة.