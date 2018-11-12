موسكو السادسة ومدينة عربية بين أفضل مدن العالم

فبحسب القائمة التي طرحتها شركة الاستشارات الدولية "Resonance"، فقد احتلت موسكو المرتبة السادسة.
وشهدت المراكز الخمسة الاولى تواجد مدن كل من باريس، نيويورك، طوكيو وبرشلونة.
واستند التصنيف الذي اعتمده الخبراء على عدد من الخصائص تتعلق بتطوير البنية التحتية، مستوى السياحة، القدرة على تحمل مصاريف السكن، فرص العمل والحالة البيئية.
واحتلت لندن المرتبة الأولى في التصنيف، حيث وجد الخبراء بأن المدينة تقوم بجذب الكثير من السياح.
كما شهدت القائمة وجود مدينة دبي الإماراتية ضمن المدن العشر لتحتل المرتبة التاسعة متقدمة على مدينة سان فرنسيسكو الأمريكية التي حلت عاشرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)