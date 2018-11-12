الأمير هاري يقاوم اضطراب الرحلات الجوية بطريقة مبتكرة

بعد أن عاد الأمير هاري، البالغ من العمر 34 عاما، من رحلته التي استمرت 16 يوما في أستراليا ونيوزيلندا وفيجي وتونغا مع زوجته ميغان ماركل (37 عاما)، وبسبب وجود أستراليا في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، فقد تعرض الأمير وزوجته إلى الإرهاق نتيجة التعديلات الطارئة على الساعة البيولوجية.

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس"، عن أن الأمير هاري يرتدي خاتم أورا، وهو عبارة عن جهاز يستخدم التكنولوجيا القابلة للارتداء والتي تعمل بمثابة متعقب للنوم.

ويعمل الجهاز على تتبع مستويات اللياقة البدنية للإنسان، من خلال قياس درجة حرارة الجسم ونبض الدم، ويعمل عل إرسال إشعارات لتنظيم جدول النوم، وهو أمر حيوي عند منتصف الطريق في جميع أنحاء العالم.

ويتتبع Oura على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع حتى يمكن إنشاء قاعدة معلومات دقيقة عن المستخدم يمكنك من خلالها تطوير عملية تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ في ظل اضطرابها بسبب طول الرحلات الجوية.