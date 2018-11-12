فنانة سعودية تظهر بوجه محترق بسبب عملية تجميل فاشلة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، فيديو للمطربة السعودية، وعد، وهي بوجه محترق بفعل خضوعها لعميلة تجميل فاشلة.

وأكدت وعد في مقطع الفيديو الذي شاركته مع معجبيها عبر حسابها على "سناب شات"، أنها خضعت لعملية تجميل فاشلة على يد طبيبة في إمارة دبي الخليجية، وأوضحت أنها شعرت بحالة نفسية سيئة للغاية، بعدما اكتشفت نتائج العملية الفاشلة، لدرجة أنها اضطرت للاستعانة بطبيبين آخرين لكي يقومان بإصلاح تشوهات وجهها بعد الضرر الجسيم الذي لحق بها.

وكانت السعودية وعد أطلت مؤخرا عبر أحدث حلقات برنامج اكتشاف المواهب "نجم السعودية" ببشرة سليمة، وهو ما يشير إلى أن حالتها تحسنت كثيرا، وأن وجهها لم يتآثر بالحروق التي لحقت به بسبب تلك العملية الفاشلة.

وكانت وعد ابتعدت عن طرح الألبومات الغنائية منذ أكثر من 8 سنوات، ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم".