أنغام تكشف عن تاريخها مع الاكتئاب ووصيتها لشيرين عبد الوهاب (فيديو)

كشفت المطربة المصرية أنغام، اليوم الاثنين، عن العديد من الأسرار، خلال استضافتها في برنامج "تخاريف"، من تقديم وفاء الكيلاني، على قناة "إم بي سي".

وأفصحت أنغام في البرنامج أنها كانت تعاني من الاكتئاب قبل 5 سنوات، وكانت تتناول أدوية لمقاومته، وأشارت إلى أنها أصابتها ببرود في مشاعرها، ولم تكن تجلب لها السعادة.

وأكدت أنها لم تفكر قط في الانتحار، أثناء إصابتها بالاكتئاب، مضيفة أنها تغلبت عليه، لرفضها أن تكون رهينة للأدوية، ولحبها الشديد في الحياة ورغبتها في الانطلاق.

ورجحت أنغام إصابتها بالاكتئاب، لأنها لم تكن تعرف كيف تعثر على السعادة.

وتطرقت وفاء الكيلاني مع أنغام في برنامج "تخاريف" عن زواجها من الممثل المصري، أحمد عز، فأكدت لها أنه لم يكن زواجا سريا، وأن أهلها كانوا على علم به، ولكنها لم تكن ترغب في الإعلان عنه للجمهور ووسائل الإعلام.

وأوصت أنغام المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، أن تستمر في عفويتها ولكن في التوقيت المناسب، وذلك في إشارة منها إلى الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، بسبب زلات لسانها، ومنها سخريتها من نهر النيل، وهجومها على المطرب عمرو دياب في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش.