الدنمارك تعتمد رسميا وسيلة نقل جديدة

أعلنت وزارة النقل الدنماركية عن إطلاق وسيلة نقل جديدة والاعتراف بها رسميا بدءا من 1 يناير/كانون الثاني، لتصبح معتمدة في شوارع المدن.

وتتضمن وسيلة النقل الجديدة استخدام الكلاب، حيث لن تكون بمثابة عربات تجرها الكلاب فحسب، وإنما عربات خاصة على عجلات.

© AP Photo / Michael Probst دراسة: الكلاب قد تساعد في بحث سلوكيات البشر تجاه الطعام

وسيتم استخدام وسيلة النقل هذه في العطلات الرسمية وأماكن الاستجمام، بحسب ما نقل موقع "يورو بلوس".

وتعتبر وسيلة النقل هذه ليست بالجديدة على الدنمارك، وإنما تم اعتمادها بشكل رسمي مع بعض الإضافات والتحسينات على أشكال العربات، بالإضافة لأنه في السابق كانت مسموحة في أماكن محددة فقط.

كما تعتبر هذه الوسيلة من التقاليد القديمة والمتوارثة في البلاد، حيث يوجد العديد من الأندية المتخصصة في تأمين الكلاب وعربات التزلج وتعرف باسم "Dansk Polarhunde Klub"، ويقوم أصحاب هذه الأندية بتدريب الكلاب والسفر معها.