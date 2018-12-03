غوغل تعلن أفضل التطبيقات الذكية في 2018... قمة القائمة مفاجئة

ونقل موقع "مشابل"، المختص في أخبار التكنولوجيا، قائمة غوغل للتطبيقات الأفضل في 2018، والتي جاء في مقدمتها تطبيق تعلم اللغات Drops، والذي يتيح تعلم 31 لغة مختلفة، بينما حصلت لعبة PBUG على لقب أفضل لعبة في العام.
وتضمنت القائمة أيضا تصنيف "تطوير الذات"، والذي جاء في مقدمته تطبيق Mimo الذي يتيح تعلم كتابة الأكواد، وفي المركز الثاني تطبيق 10% Happier الذي يقدم حلول بسيطة لتعلم التأمل والاسترخاء.
وفي قسم "المساعد اليومي"، جاء تطبيق Tasty في المركز الأول وفي المركز الثاني جاء تطبيق Otter Voice Notes، وأخيرا حاز تطبيق YouTube TV على الأفضل بين اختيارات المستخدمين.
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