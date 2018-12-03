غوغل تعلن أفضل التطبيقات الذكية في 2018... قمة القائمة مفاجئة

أعلنت شركة غوغل عن اختياراتها لأفضل تطبيقات الهواتف الذكية لنظام التشغيل أندرويد، كما منحت أحد تطبيقات تعلم اللغات لقب أفضل تطبيق في العام.

ونقل موقع "مشابل"، المختص في أخبار التكنولوجيا، قائمة غوغل للتطبيقات الأفضل في 2018، والتي جاء في مقدمتها تطبيق تعلم اللغات Drops، والذي يتيح تعلم 31 لغة مختلفة، بينما حصلت لعبة PBUG على لقب أفضل لعبة في العام.

© REUTERS / Yuya Shino قائمة بأفضل التطبيقات رواجا على متجر "أبل" في 2017

وصنفت غوغل قائمة تفضيلاتها إلى عدة أقسام، من بينها "التطبيقات الأكثر إمتاعا" والتي جاء في مقدمته تطبيق Vimage والذي يتيح إدراج رسوم الأنيميشن إلى الصور الشخصية، وقسم "الكنوز المخفية أو التطبيقات غير الرائجة"، والذي جاء في مقدمته تطبيق Slowly الذي يتيح التواصل مع الأصدقاء عن بعد.

وتضمنت القائمة أيضا تصنيف "تطوير الذات"، والذي جاء في مقدمته تطبيق Mimo الذي يتيح تعلم كتابة الأكواد، وفي المركز الثاني تطبيق 10% Happier الذي يقدم حلول بسيطة لتعلم التأمل والاسترخاء.

وفي قسم "المساعد اليومي"، جاء تطبيق Tasty في المركز الأول وفي المركز الثاني جاء تطبيق Otter Voice Notes، وأخيرا حاز تطبيق YouTube TV على الأفضل بين اختيارات المستخدمين.