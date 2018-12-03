زياد الرحباني يجتمع مع شيرين عبد الوهاب... ماذا يجهزون (فيديو)

ظهر الفنان اللبناني زياد الرحباني في مقطع "فيديو" برفقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وهو يعزف على البيانو بينما شيرين تغني .

وكان الرحباني قد قام بتلبية دعوة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وزارها في منزلها عقب الانتهاء من حفله الكبير الذي أحياه مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت شيرين على صفحتها بموقع "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعها بالرحباني وهو يعزف على البيانو بينما هي تغني لفيروز، الأغنية الشهيرة التي تحبها، "كيفك إنت".

كما أتبعت شيرين الفيديو بتعليق جاء فيه: "أخدتنا على لبنان وجماله وعظمة السيدة فيروز… نورتني يا أستاذ زياد وكبرت أوي بزيارتك ليا ونورت مصر".

وكان الرحباني قد أبدى مسبقا رغبته في التعاون مع شيرين واصفا إياها خلال برنامج تلفزيوني بأنها "تغني شرعيا"، حيث ردت الأخيرة برغبتها في إصدار ألبوم غنائي يحمل توقيع الرحباني في أقرب وقت.