زياد الرحباني يجتمع مع شيرين عبد الوهاب... ماذا يجهزون (فيديو)

أخدتنا على لبنان وجمالها وعظمة السيدة فيروز، نورتني يا أستاذ زياد وكِبرت أوي بزيارتك ليا ونورت مصر. #كيفك_انت #زياد_رحباني #فيروز

A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on Nov 30, 2018 at 12:52pm PST