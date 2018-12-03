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    الممثلة المصرية رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

    "لماذا من هذه الزاوية"... رانيا يوسف تكشف لأول مرة سبب ظهور صورتها الجريئة بهذا الشكل (فيديو)

    © Sputnik . Walaa Ghoneim
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    كشفت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، للمرة الأولى، عن سبب ظهورها بشكل جريء، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40.

    وقالت في أول مداخلة هاتفية لها، بشأن أزمة فستانها المثير للجدل، أمس الأحد، على فضائية "دي إم سي" المصرية، إنها ليست بهذا الغباء أو صغيرة في العمر، حتى تتسبب في ضياع مجهود سنين عانت فيها من أجل بناء اسمها، وأن تتعمد الظهور بفستان غير لائق أمام الجمهور بهذا الشكل مثلما زعم البعض.

    الممثلة المصرية رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018
    © Sputnik . Walaa Ghoneim
    بعد تقديمها للمحاكمة... توضيح رسمي من رانيا يوسف بشأن الفستان المثير
    وقالت موضحة: "ما حدث أن نوعية قماش الفستان الخارجي مختلف عن البطانة الداخلية، ومع الحركة وصعود السلم اشتبكا معا والقماش شد البطانة لأعلى وكنت أمام الكاميرات ولا أستطيع أن أضبط ملابسي، هذا كل ما حدث، المشكلة كلها أن الفستان مطرز بالكامل وثقيل أما البطانة كانت خفيفة، مع العلم أنني عندما اشتريت الفستان لم يكن به أي مشكلات وهناك أكثر من زميلة ارتدت نفس الموديل".

    وتابعت: "لست صغيرة ولدي بنات كبار عمرهما 18 و15 عاما، ولن أعرض نفسي وأسرتي وبناتي لمشكلات وضرر، وما حدث غير متعمد تماما أن أظهر بهذا الشكل في مهرجان سينمائي، وهو موقف وجدت نفسي به، وحاولت أكثر من مرة إصلاحه ولكن عجزت عن فعل ذلك".

    واستكملت حديثها: "أغلب المصورين التقطوا الصور من الأمام، ولكن ما حدث هو أن هناك مصور واحد تعمد التقاط الصور من زاوية معينة لأظهر بهذا الشكل، ومثل هذه النوعية من الفساتين تجعل الكثير من السيدات تقع في نفس الموقف، وكان هناك واقعة أخرى حدثت معي في مهرجان الأقصر، إذ أن سحاب الفستان انفلت بالكامل وتم حياكتها على الهواء حتى أغطي ظهري".

    وأوضحت: "لست مجبرة على هذا الفعل أو لفت الانتباه نحوي، فلدي تاريخ كبير يزيد عن 25 عاما، وحققت نجاحات كثيرة، وكنت ارتديت ستايل جديد أثناء حفل الافتتاح أيضا ولم أسلم من الهجوم أو السخرية، ولم أعرف بالمحاكمات والقضايا التي اتهمت فيها سوى أمس فقط".

    وأردفت: "للناس كل الحق في الغضب من الصور، حتى أنني أيضا استنكرت هذا المظهر، ولكن المصور جعلني أبدو كأنني تعمدت الظهور هكذا، أثناء مروري على السجادة الحمراء".

    وردا على تحديد جلسة لمحاكمتها، قالت الممثلة المصرية: "حتى الآن لم أستلم أية دعاوى قضائية، وكنت أعتقد أن رد الفعل سيكون أهدى من هذا، ولا يستعدي كل ذلك، فأنا في موقف صعب بالفعل، ولم أتعمد استفزاز الناس والظهور بهذا الشكل".

    يذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت، أمس الأحد، بيانا للدفاع عن رانيا يوسف، مؤكدة أنها سترسل بفريق من المحامين للدفاع عنها في هذه القضية.

    وجاء في بيان نقابة الممثلين: "تعرب نقابة المهن التمثيلية عن انزعاجها من التصعيد غير المبرر لسلوك جانبه الصواب من إحدى عضوات النقابة وهو الأمر الذي رأت النقابة معاجلته داخل البيت النقابي وفي إطار مهني بعدم تكراره تقربا للتوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة المتمثلة في الصورة المشرفة للفعاليات الثقافية الهامة التي ترعاها الدولة المصرية".

    وتابع البيان: "ولكن النقابة ترى أن تحويل أحد أعضائها إلى القضاء بتهم جنائية هو أمر شديد الخطورة ولا يتناسب مع الفعل غير المقصود، والذي سبقت إدانته كما أنه يسيء إلى مناخ الحرية الذي نسعى إلى توسيع دائرته في مجتمع يسعى إلى مقاومة التطرف والإرهاب".

    وأضاف: "تعلن النقابة أنها اضطلاعا منها بدورها في حماية أعضائها سوف ترسل فريق من المحامين للدفاع عن أي عضو يقدم إلى محاكمة جنائية أو تأديبية، كما نهيب بالجميع الالتفاف إلى القضايا الأساسية المتمثلة في أزمات الصناعات الفنية والثقافية وعدم الانجرار إلى قضايا شكلية تبتعد بنا عن دورنا الأساسي في الدفاع عن حقوق الجميع في العمل داخل مؤسسات حرة وديمقراطية".

    وتصدرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40، أمس الخميس.وفي البداية ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على أزمة فستانها الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

    وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".

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