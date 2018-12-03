قصة الطفل فهد الذي أثار مشاعر السعوديين (فيديو)

لاقى فيديو لطفل سعودي، رواجا كبيرا على الإنترنت، وأصبح مثار حديث العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الطفل، ويدعى فهد عبد الرزاق عطية، يبلغ من العمر 10 سنوات، في الفيديو، وهو يسارع إلى قبر والده الراحل، بعد إتمامه اختبارات القرآن الكريم في جدة.

الطالب "فهد" بعد اجتيازه حفظ القرآن، انطلق مسرعاً لقبر والده ليشاركه الفرحة، وتعليم ⁧#جدة⁩ يكرمه لتقديمه أروع صور البرّ والدعاء له

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⁦pic.twitter.com/UM1rh3DqVO⁩ — مجتمعنا (@KSASociety) December 3, 2018

وذهب عطية إلى قبر والده، ليحتفي على طريقته بحفظه بخمسة أجزاء، في اختبارات جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم في جدة، إذ كان والده الراحل يتطلع ليحفظ ابنه القرآن الكريم على خطى أخيه الأكبر.

وقال وكيل الحلقات في جامع الحمودي باسم عبد الهادي: "طلب فهد منا الذهاب به لقبر والده ليدعو له ويشاركه فرحة حصوله على شهادة حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم، مما أثر فينا بشكل كبير متعجبين من بر هذا الطفل الذي أحسن والداه تربيته متمنين له أن يتم حفظ كتاب الله كاملا في القريب العاجل"، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وعبر العديد ممن شاهدوا تصرف الطفل فهد، عن إعجابهم بزيارة قبر والده، وبأخلاقه، وبأنه نموذجا لبر الوالدين، وتمنوا له التوفيق في حياته.

وكتب مغرد: "ماشاء الله عليه ربي يحفظه ويوفقه ونعم التربية".

ماشاء الله عليه ربي يحفظه ويوفقه ونعم التربية ❤️ — صالح الشمري (@salehalshamari1) December 3, 2018

وكتب مغرد متأثرا من الفيديو: "خلاص لاتنشرون المقطع والله قطعتوا قلبي بكل حساب أشوفه".

خلاص لاتنشرون المقطع والله قطعتوا قلبي بكل حساب أشوفه 💔 — Bn MeSHal (@Bn_ms11) December 3, 2018

​وكان والد فهد عبد الرزاق عطية عضوا في هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، وتوفي بعد تعرضه لحادث دهس أثناء توزيعه الإفطار على الصائمين، بعد أن قضى ليلته الأخيرة في الحرم المكي، وبعد يوم واحد من ختم ابنه عبد الله حفظ القرآن الكريم كاملا.