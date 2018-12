92 مليون مشاهدة في 4 أيام فقط... شاهد الأغنية التي حطمت الإنترنت

وحصدت أغنية "Thank U, Next" لغراندي 92 مليون مشاهدة، اليوم الاثنين، منذ طرحها على "يوتيوب" يوم الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجذبت الأغنية أكثر من 50 مليون مشاهدة، في أول 24 ساعة من طرحها، لتحطم بذلك الأرقام القياسية لمعظم المشاهدات في غضون تلك الفترة.

وجاءت أغنية "Thank U, Next" مليئة بالإشارات لأشهر الأفلام النسائية في العقد الأول من القرن الجاري، بما في ذلك "Mean Girls" و"Legally Blonde" و"13 Going on 30" و"Bring it On"، بالإضافة إلى ظهور عدد لا يحصى من المشاهير فيها، مثل كريس جينر، والدة عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة كيم كارداشيان، وتروي ساليفان، فضلا عن بطلي فيلم "Mean Girls" جوناثان بينيت وستيفاني دروموند.

كما تحمل الأغنية إشارة إلى انفصال أريانا غراندي الأخير من عضو فريق البرنامج الكوميدي الأمريكي، "SNL"، بيت دافيدسون، بالإضافة إلى علاقاتها السابقة مع ماك ميلر وبيغ سين وريكي ألفاريز.

واحتلت أغنية "Thank U, Next" المركز الأول في قائمة مجلة "بيلبورد" الموسيقية لـ "هوت 100"، بعد طرحها في شهر نوفمبر.