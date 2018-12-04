الدنمارك بصدد إنشاء جزيرة مغلقة للاجئين

كما أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تقسيم السكان فيها إلى درجات حسب خطورتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، حيث ستعطى للبعض فرصة التنقل بين الجزيرة والمدن الدنماركية الأخرى عبر سفن ستنقلهم من هناك.
واعتبرت الحكومة الائتلافية المحافظة في الدنمارك أنه يتعين عليها التحقق مرة كل ليلة من حركة المهاجرين واللاجئين فيها.
يذكر أن حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة هو من شجع إلى إقرار هذه الخطوة.
وتستخدم الجزيرة حاليا كموقع بحثي تابع لمعهد بيطري، لكن العلماء العاملين في هذا المعهد سيخلونه، تمهيدا لافتتاح السجن المتوقع في 2021.
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