الدنمارك بصدد إنشاء جزيرة مغلقة للاجئين

قررت دولة الدنمارك إعادة تشييد جزيرة مهجورة تدخل ضمن مجالها الحدودي لنقل المهاجرين وطالبي اللجوء إليها لإعادة ترحيلهم إلى دولهم فيما بعد.

© Sputnik . Natalia Seliverstova الدنمارك تبدأ حظر البرقع اليوم ومسيرات احتجاجية مرتقبة

وذكرت صحيفة " الصن " البريطانية أن جزيرة ليندهولم ستكون المكان الجديد لكل المهاجرين واللاجئين القادمين إلى الدنمارك، وتبلغ مساحة الجزيرة حولي 17 ألف كلم مربعا في خليج ستيغ، وتبعد عن الشاطئ الدنماركي حوالي 2.4 كيلومتر.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تقسيم السكان فيها إلى درجات حسب خطورتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، حيث ستعطى للبعض فرصة التنقل بين الجزيرة والمدن الدنماركية الأخرى عبر سفن ستنقلهم من هناك.

واعتبرت الحكومة الائتلافية المحافظة في الدنمارك أنه يتعين عليها التحقق مرة كل ليلة من حركة المهاجرين واللاجئين فيها.

يذكر أن حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة هو من شجع إلى إقرار هذه الخطوة.

وتستخدم الجزيرة حاليا كموقع بحثي تابع لمعهد بيطري، لكن العلماء العاملين في هذا المعهد سيخلونه، تمهيدا لافتتاح السجن المتوقع في 2021.