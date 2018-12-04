بالفيديو... رانيا يوسف تكشف عن المكان الذي اشترت منه فستانها المثير

كشفت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، عن المكان الذي اشترت منه فستانها، وأطلت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40، الخميس الماضي، وأثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

أشارت رانيا يوسف خلال لقائها مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، المصرية، إلى أنها اشترت الفستان من أحد المركز التجارية في دولة عربية، ولكنها لم تفصح عن اسمها.

ودافعت رانيا يوسف في برنامج "الحكاية" عن نفسها، وعن الشكل الذي ظهرت به، وقالت إن سبب ظهور الفستان بهذا الشكل المثير للجدل أمام المصورين في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو بطانته.

وقالت موضحة: "اخترت الفستان مع بناتي، وكان مناسبا لي ونال إعجابهما، وبعد نزولي من السيارة وتوجهي للسجادة الحمراء في المهرجان كانت بطانة الفستان رفعت، وبالتأكيد لم ألحظ ذلك لأن الفستان ثقيل ومطرز".

وتابعت رانيا: "بعدما التقط المصورون لقطات لي، نبهتني زميلتي الفنانة المصرية إيمي سالم أثناء سيري على السجادة الحمراء أن بطانة فستاني رفعت، وطلبت منها الوقوف خلفي حتى الوصول للحمام لحين ضبطه، ولم ينبهني أحد لما حدث معي، وتم التقاط الصور من الأمام وكان واحد فقط يلتقط الصور من الخلف هو السبب في ذلك".

وكشفت رانيا يوسف في اللقاء نفسه، أن ابنتها قالت لها إنها تعدت على زميلها في المدرسة بالضرب، بسبب أنه تحدث عن فستانها، وردت عليها رانيا يوسف وقالت: "لا تفتعلي المشاكل، ولا تستمعي لكلام أحد ولا تتأثري بكلام يُقال على والدتك، ويجب أن تثقي بأنني لن أقوم بفعل سيء يضر بسمعتك".

وتصدرت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بسبب الفستان الذي أطلت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40، أمس الخميس.وفي البداية ردت الفنانة المصرية رانيا يوسف، على أزمة فستانها الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".