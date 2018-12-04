الشباب والجيم... لماذا تذهب إلى النادي وأي من الشخصيات الآتية هو أنت

يزداد في أيامنا عدد الفتيان والفتيات، الكبار والصغار، الذين يرتادون النوادي الرياضية المختلفة، وهذا جيد.

ولكن قد تكون هناك دوافع أخرى! برأيك، ما الذي يجعل شباب وفتيات اليوم يرغبون بالذهاب إلى النوادي الرياضية؟

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