شاب يتقدم لفتاة يوقع خاتم الزواج في المجاري... خمنوا من أنقذه (فيديو + صور)

أقدم شاب على طلب يد حبيبته في ميدان التايمز في نيويورك وفي اللحظة الحاسمة أوقع خاتم الخطبة في المجاري.

وفي وقت لاحق، قامت شرطة نيويورك بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، يظهر محاولة شخصين انتشال الخاتم من المجاري الصحية، ولكنهما فشلا في ذلك.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes — but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 1, 2018

وعلمت الشرطة بالحادثة من خلال فيديو من كاميرات المراقبة، واتجهت إلى مكان الحادثة وأخرجت الخاتم. وبعد ذلك، قامت الشرطة بنشر الفيديو ليتمكن المستخدمون من المساعدة في العثور على المحبوبين وإعادة الخاتم لهما.

We would like to thank everyone who shared this story! The (now) happy couple is back in their home country, but thanks to your retweets they heard we were looking for them! We’re making arrangements to get them their ring back. Congratulations! https://t.co/rXHxxkwClm — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 2, 2018

وتمكن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة من العثور على الزوجين، واتضح أنهما يدعيان جون ودانييلا، وقد طاروا إلى نيويورك قادمين من بريطانيا.

فقامت الشرطة بإرسال الخاتم لهما بالبريد، وقد وصل بالفعل.

وأعربت الشرطة عن شكرها في تغريدتها الأخيرة قائلة "شكرا لموقع تويتر! تم إغلاق القضية! مع حبنا، جون، دانييلا وشرطة نيويورك".