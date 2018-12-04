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03:49 05 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، تويتر، سناب تشات، اسنتغرام

    "أبل" تكشف عن تطبيقاتها الأكثر تحميلا في 2018

    © AP Photo / Richard Drew
    منوعات
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    أزاحت شركة "أبل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الستار عن قائمة تطبيقاتها الأكثر تحميلا عبر متجرها "آب ستور" لعام 2018.

    وتصدر القائمة تطبيق الفيديوهات "يوتيوب"، التابع لشركة "غوغل"، يليه تطبيقات "إنستغرام" و"سناب شات" و"فيسبوك ماسنجر" و"فيسبوك" بالترتيب.

    شركة يوتيوب
    CC0
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    وللمرة الأولى، هبط تطبيق "بيتموجي" إلى المركز السادس في القائمة، بعدما كان متصدرا المركز الأول العام الماضي، وهو تابع لشركة "سناب شات"، ويتيح إنشاء رموز تعبيرية تشبه المستخدمين.  

    وكان عام 2018 مليئا بالتحديات بالنسبة لتطبيق "فيسبوك"، الذي واجه انتقادات بشأن قضايا خصوصية المستخدمين وإساءة استخدام البيانات والمعلومات الخاطئة والتدخل الانتخابي عبر منصته للتواصل الاجتماعي، لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن تطبيق "فيسبوك" الرئيسي واثنين آخرين مملوكين من قبل الشركة هما "إنستغرام" و"ماسنجر" كانوا بين الخمسة الأوائل في قائمة "أبل" لأكثر التطبيقات تحميلا في 2018.

    كما واجه تطبيق "سناب شات" تحديات هذا العام، ومنها إعادة تصميمه بطريقة مثيرة للجدل، ولم ترض العديد من مستخدميه، فضلا عن زيادة المنافسة بينه وبين تطبيق "إنستغرام"، الذي نسخ العديد من مزاياه.

    ومن جديد، تمكن تطبيق تحرير الصور الذاتية "فيس تون"، من الاحتفاظ بمركزه الأول في قائمة أكثر التطبيقات المدفوعة تحميلا من متجر "أبل" خلال 2018، كذلك تمسك تطبيق "كيراكيرا" بالمركز الثاني في نفس القائمة، وهو يسمح بإضافة تأثيرات رائعة على مقاطع الفيديو والصور.

    فيما يلي قائمة "أبل" لـ20 تطبيقا الأكثر تحميلا من متجرها لعام 2018:

    1- "يوتيوب"

    2- "إنستغرام"

    3- "سناب شات"

    4- "فيسبوك ماسنجر"

    5- "فيسبوك"

    6- "بيتموجي"

    7- "نيتفليكس"

    8- "خرائط غوغل"

    9- "جي ميل"

    10- "سبوتيفاي"

    11- "أمازون"

    12- "أوبر"

    13- "واتسآب"

    14- "باندورا"

    15- "ويش"

    16- "تيك توك"

    17- "كاش"

    18- "غوغل فوتوز"

    19- "غوغل كروم"

    20- "تويتر"

    أما على مستوى الألعاب الأكثر تحميلا من متجر "أب" خلال 2018، فكان المركز الأول من نصيب "فورتنايت"، يليها في المركز الثاني لعبة "هيلكس جمب"، وفي المركز الثالث "رايس أب". 

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    الكلمات الدلالية:
    تطبيقات, تطبيقات ذكية, تكنولوجيا, منوعات, إنستغرام, يوتيوب, فيسبوك ماسنجر, تويتر, فيسبوك, شركة أبل, أبل, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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