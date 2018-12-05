تغريدة "لاذعة" تقيل سياسيا ألمانيا من حزب ميركل

استقال سياسي ألماني من أصول تركية من منصبه بالقوة من الحزب المسيحي الديمقراطي التابع للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك بسبب تغريدة على صفحته على "تويتر".

وفي التفاصيل، أجبر سياسي ألماني من أصول تركية على الاستقالة من حزب المستشارة الألمانية ميركل بعد هجومه اللاذع على زميله في الحزب عبر صفحته على "تويتر".

وكتب محمد أونال على تويتر واصفا زميله بـ "جرذ معاد للإسلام".

وجاء انتقاد أونال التوصيفي بعد تقديم وزارة الداخلية الألمانية في مؤتمر الإسلام في ألمانيا وجبات من لحم الخنزير للمشاركين في المؤتمر.

Wer sich über Blutwurst auf der Islamkonferenz aufregt, aber darüber schweigt, dass Menschen wegen ihrer Kritik an Islamismus in Deutschland unter Polizeischutz leben müssen, der ist nicht nur verlogen, sondern lehnt in Wirklichkeit alles ab, was dieses Land ausmacht.#DIK — Ali Ertan Toprak (@toprak_aliE) December 1, 2018

ولم يكتف أونال بذلك، بل هاجم زميله من أصل كردي بسبب انتقاد الأخير للتهويل الحاصل بخصوص قضية "سجق الخنزير"، معتبرا أن يغضب لوجود سجق الخنزير في مؤتمر الإسلام ولا يغضب لأن من ينتقدون الإسلام في ألمانيا بحاجة إلى حماية شرطية مستمرة، فإنه ليس فقط منافقاً، بل رافضاً في الحقيقة لكل ما يميز هذا البلد.

ورداً على هذا التعليق، شتم أونال توبراك واصفاً إياه بـ"الجرذ المعادي للإسلام"، وكتب له يقول: "استمر في التهام (لحم) الخنزير!".