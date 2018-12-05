حدث لأول مرة في تاريخ مطار دبي

استقبل مطار دبي الدولي حدثا لأول مرة في تاريخه.

ووصل المطار طياران من "أصحاب الهمم" يقودان طائرتين صغيرتين في رحلة حول العالم، حسب صحيفة البيان الإمارتية.

لأول مرة في تاريخ مطارات دبي.. وصول طائرتين يقودهما طياران من أصحاب الهمم https://t.co/QMdm29dS6X pic.twitter.com/u7kEqTzFpj — أخبار الإمارات (@UAENewsArabic) December 5, 2018

ورحب المسؤولون بالمطار بوصول الطيارين في مسعى لرفع نسبة الوعي بضرورة دمج الأشخاص من أصحاب الهمم.

ويقطع الطياران اللذان يستخدمان كراسي متحركة، 80 ألف كيلو متر في 9 أشهر عبر 40 دولة و6 قارات.

وتقوم مؤسسة مطارات دبي خلال تواجد الفريق برعاية هبوط الطائرات، وركنها، ومناولتها، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المطار التي يستقبل فيها طائرتين يقود كل منهما طيار من أصحاب الهمم.