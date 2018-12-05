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16:41 05 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    أنفلونزا الخنازير في سوريا... ووزارة الصحة تطمئن المواطنين

    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
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    أكدت وزارة الصحة السورية وجود إصابات بمرض "أنفلونزا الخنازير"، مشيرة إلى أنها حالات قليلة ومحدودة جدا حتى اليوم.

    فتاة فلسطينية جريحة بعد غارات جوية إسرائيلية قريبة من مستشفى في شمال قطاع غزة
    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
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    ونقل "الوطن أون لاين" عن مصدر في وزارة الصحة السورية وصول عدد من الحالات المصابة بمرض أنفلونزا الخنازير أو ما يسمى حاليا بمرض "H1N1" إلى عدد من المشافي خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال حالات قليلة جدا ومحدودة.

    وأشار المصدر الوزاري إلى أن ھناك إجراءات متخذة على صعيد الحجر الصحي على أية حالة واردة.

    وأضاف: "في كل شتاء تأتي حالات أنفلونزا، وخلال ھذا الأسبوع وردت حالتان إيجابيتان فقط حاملة للمرض والحالات الباقية كانت سلبية، كما أن العلاج لھذه الحالات متوافر في المشافي باھتمام من وزارة الصحة وذلك عن طريق تأمين كافة الأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض، وتصل احتمالية الشفاء منه إلى نسبة 100 بالمئة.

    ولفت مصدر وزارة الصحة إلى أن الوقاية من هذا المرض تتم بالتوعية العامة فقط، وهناك توافر وسائل العلاج في جميع مشافي وزارة الصحة، وھو فعال ومجاني.

    وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا أخبارا مفادھا وصول حالة إلى إحدى مشافي مدينة حلب مصابة بمرض "أنفلونزا الخنازير" وتم الحجر الصحي عليھا، الأمر الذي أوضحه المصدر بأن ھناك حالات ولكن قليلة جدا.

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    أخبار سوريا, انفلوانزا الخنازير, وزارة الصحة السورية, سوريا
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