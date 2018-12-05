فتاة ترتدي حجابا من الذهب

ايش المشكله اذا حطت فلوسها في حجاب احسن من اللي يروح يحط فلوسه في همبرجر الذهب اللي ب 5000 ريال ولا أحد كلمه واللي يحطون ملايين في الأبل والحيوانات هم هذولا عاقلين اقسم بالله فلوس ناقه وحده تبني عمارتين ويسكن فيها ارامل وايتام