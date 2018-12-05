فتاة ترتدي حجابا من الذهب

وكشفت الفتاة شراءها حجابا تم تفصيله من ذهب عيار 21 و22 ويزن 2كيلوغرام.
حجاب من الذهب عيار 22 ب 75 ألف دولار!!! pic.twitter.com/V6GrMEpSvc— Kholoud (@future_koka) December 4, 2018
وقالت الفتاة في فيديو لها "أخيرا، قررت أنا ضحي اشترى حجاب الذهب فيه 2 كيلو عيار 22".
#بي_بي_سي_ترندينغ | حجاب مصنوع من الذهب ترتديه سيدة من #الكويت pic.twitter.com/tWxSpmDxJO— الحدث الإخبارية (@AlhadathQ8) December 4, 2018
ونسب مغرودن الفتاة إلى دولة الكويت، ورفض بعضهم أن ترتدي حجابا من الذهب.
ايش المشكله اذا حطت فلوسها في حجاب احسن من اللي يروح يحط فلوسه في همبرجر الذهب اللي ب 5000 ريال ولا أحد كلمه واللي يحطون ملايين في الأبل والحيوانات هم هذولا عاقلين اقسم بالله فلوس ناقه وحده تبني عمارتين ويسكن فيها ارامل وايتام— Maher1981 (@Maher1981h) December 3, 2018
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