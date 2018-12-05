الفنانة أحلام تكشف حقيقة "سر محرج"

كشفت الفنانة الإماراتية، أحلام، حقيقة ما وصف بأنه "سر محرج" تخفيه الفنانة عن جمهورها.

وكانت الفنانة الإماراتية قد ظهرت في الفترة الأخيرة بإطلالة أكثر رشاقة، بعدما خسرت الكثير من وزنها، ما جعل عدد من التقارير تشير إلى أنها أجرت عملية تكميم في المعدة.

© Photo / Facebook/ AhlamAlshamsi موسيقار مصري يتحدث عن تلقيه تهديدات من الرياض... والفنانة أحلام ترد

ونشرت الفنانة أحلام ، تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" يحوي لقاء سريعا مع إحدى القنوات الفضائية العربية، والتي ردت فيه على تلك التقارير.

ونفت أحلام في المقابلة إجراءها عملية تكميم في المعدة، وقالت إنها لن تشعر بالحرج إذا ما كنت أجرتها في أن تصارح الجميع بهذا الأمر.

وقالت الفنانة الإماراتية: "خسرت حاليا أكثر من 15 كيلوغرما من وزني، بسبب ممارستي الرياضة بشكل يومي، وشربي المياه بمعدل ثابت، أما الأكل فأتناول كل ما يحلو لي، لكن بمقدار محدد".

وتابعت أحلام: "أنا ذهبت إلى الطبيب فعلا لإجراء عملية تكميم المعدة، لكنه رفض، ووزني حاليا 80 كيلوغراما وطولي 176 سنتيمترا، وهو جسد مثالي، لكن الظهور على الشاشة يجعل الشخص يبدو أكثر سمنة".

ومضت بقولها: "لو كنت أجريت العملية، كنت سأقول للجميع، كما أن من يخضع لمثل تلك العمليات لا يمكنه الوقوف على المسرح إلا بعد 6 أشهر تقريبا، لكني أحييت خلال الفترة الماضية الكثير من الحفلات، كما أحضر ألبومي الجديد".