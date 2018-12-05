فنان سوري ينجو من موت محتم بعد حادث مروع

نجا الممثل والمخرج السوري مهند قطيش، مساء أمس الثلاثاء، من الموت المحتم جراء حادث مروع تعرض له.

وكتبت ابنة الفنان السوري جودي قطيش، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك:"الحمدالله على السلامة يا أغلى من روحي.. لكل مين عم يطمن (يطمئن) على بابا، بابا صار منيح (بخير) الحمدالله و بخير بعتذر (أعتذر) اذا ما قدرت رد على حد".

ونشر صديقه الممثل السوري خالد القيش، على صفحته الشخصية على "فيسبوك" صورا لسيارة مهند بعد الحادث، وتمنى له الشفاء العاجل.

والفنان مهند قطيش من مواليد محافظة السويداء جنوبي سوريا، ويبلغ من العمر 43 عاما حيث أدى العديد من الأدوار في عدد من المسلسلات والافلام السورية منها: عماد في مسلسل ابناء القهر، سلمة في مسلسل الزير سالم، واشتهر بدور عبودي الكازيه في مسلسل "الخربة" مع دريد لحام.