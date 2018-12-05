زفاف أسطوري استغرق 3 أيام وحضره رئيس وزراء (صور وفيديو)

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بنقل تفاصيل ما وصف بأنه الزفاف الأسطوري الأكثر فخامة في عام 2018.

واحتفلت الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمطرب الأمريكي، نيك جوناس، أمس الثلاثاء 4 ديسمبر/كانون الأول، بزفافهما في فندق فاخر بمدينة نيودلهي وبحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من نجوم هوليوود.

وأقيم حفل الاستقبال في الفندق، بعد حفل الزفاف الذي استمر ثلاثة أيام في قصر هندي منيف بمدينة غودبور في غرب الهند، حيث تضمنت المراسم مباريات للكريكيت وأغنيات من السينما الهندية.

© AP Photo / Altaf Qadri زفاف الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمطرب الأمريكي نيك جوناس

وشارك مودي في حفل الاستقبال في نيودلهي، أمس الثلاثاء، والتقطت له الصور بجوار تشوبرا التي ارتدت زيا هنديا وجوناس الذي ارتدى سترة رسمية.

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وأعلن جوناس، 26 عاما، وتشوبرا 36 عاما، خطبتهما هذا العام بعد أن التقيا في حفل عقب مراسم الأوسكار العام الماضي.

وشاركت تشوبرا، التي حازت لقب ملكة جمال العالم من قبل، في ثلاثة مواسم من مسلسل "كوانتيكو"، الذي تنتجه شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية لتصبح أول ممثلة هندية تؤدي دور بطولة في مسلسل تلفزيوني أمريكي. وتشوبرا من أكثر نجمات السينما أجرا في الهند.

© REUTERS / STRINGER زفاف الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا والمطرب الأمريكي، نيك جوناس

وشكل جوناس فريق "ذا جوناس براذرز" الغنائي مع شقيقيه كيفن وجو عام 2005. وقرر الفريق الانفصال في 2013.

وحضرت عائلتا العروسين حفل الاستقبال أمس كما كانت صوفي تيرنر نجمة المسلسل الشهير "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) وخطيبة جو شقيق جوناس حاضرة.

MEET THE NEWLYWEDS: #PriyankaChopra and #NickJonas pose for photos in #NewDelhi as they celebrate their wedding reception with friends and family, including #SophieTurner and #JoeJonas. pic.twitter.com/WrENjmNaDJ — AP Entertainment (@APEntertainment) December 4, 2018

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وتكتم الزوجان كثيرا تفاصيل الزفاف الذي أقيم مطلع الأسبوع لكن تشوبرا نشرت بعض الصور من الحفل عبر حسابها على إنستغرام أمس الثلاثاء.