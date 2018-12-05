"صراعات" الفنان السوري رشيد عساف في "شوارع الشام العتيقة"

يجسد الفنان السوري رشيد عساف شخصية "أبو عرب" في مسلسل "شوارع الشام العتيقة" الذي يقدم للمشاهد أجواء الحارة الدمشقية الموظفة بشكل صحيح بعيدا عن الاستعراض الفلكلوري المجاني.

ويقدم الفنان عساف شخصية "أبو عرب" باعتبارها المحورية في المسلسل الذي ألفه علاء عساف ويقوم بإخراجه غزوان قهوجي من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني ضمن مشروع "خبز الحياة" وبإشراف المخرج زياد جريس الريس. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"

وتحدث "أبو عرب" لوكالة "سانا" عن المسلسل موضحا أن "شوارع الشام العتيقة" عمل مكتوب بطريقة تقدم البيئة الشامية بصورة أقرب للرواية التلفزيونية من خلال التركيز على القصة الإنسانية الموجودة خاصة بما يخص أسرة "أبو عرب" وبما تحمله الشخصيات من صراعات وتطور درامي مع الأحداث لصالح البعد الإنساني الوجداني والنفسي.

مؤكدا تقديم المسلسل لأجواء الحارة الدمشقية بشكل صحيح بعيدا عن الاستعراض الفلكلوري المجاني مع الاعتماد على الحكاية الشعبية ضمن الإطار الذي أحبه الجمهور العربي ليحمل وجبة درامية تتضمن المتعة.

وفي سياق آخر يتعلق بمشروع "خبز الحياة" قال الفنان عساف: نحن كفنانين أبناء التلفزيون السوري الذي كان سبب شهرتنا ونجوميتنا وأنا أدين له ببداية ظهوري وانتشاري في كل الوطن العربي، وعندما بدأنا مشوارنا الفني كان مشروعنا ثقافيا و فكريا ومشاركتي اليوم في هذا المشروع دعم للمؤسسة في توجهها الجديد كونها لكل الفنانين السوريين ".

يشار إلى أن مجموعة من النجوم السوريين تشارك في بطولة "شوارع الشام العتيقة" كالفنانين صباح جزائري وفاديا خطاب وهشام كفارنة وليث المفتي وعاصم حواط وجوان خضر ورامز عطا الله وولاء عزام وريم زينو ورهف الرحبي وآخرين.