معز تأكل 20 ألف يورو من صاحبها كان قد ادخرها لشراء قطعة أرض

أكلت معز تدعى "بيلكا" 20 ألف يورو نقدا من صاحبها في وسط صربيا.

ووفقا لموقع "arandjelovacinfo"، فقد أعدت عائلة سيميتش في قرية رانيلوفيتش في ضاحية أراندلوفاك، الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوب بلغراد، مبلغًا كبيرًا بقيمة 20 ألف يورو لشراء عشرة هكتارات من الأراضي، ووضعوا المبلغ على الطاولة منتظرين البائع.

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وقالت ميلينا سيميتش للصحفيين "خرج والد زوجتي في الصباح لإطعام الماشية، ولكنه لم يلاحظ أن الباب الأمامي للمنزل ظل مفتوحا… دخلت المعز "بيلكا" البيت، والتي عاشت لدينا لعدة سنوات، وبدأت في تناول النقود من الطاولة".

وتابعت "عندما سمعنا ضوضاء في المنزل، أسرع زوجي لمعرفة ما يحدث، وتفاجأ مما رآه. لقد أكلت المعز كل المال من الطاولة، وبقي نحو 300 يورو فقط، والباقي ابتلعته".

وأضافت الزوجة "زوجي يلتزم الصمت منذ ذلك الحين، ويجلس وينظر إلى نقطة واحدة".

ووفقا للموقع، فقد تم طهي المعز بعد تلك الحادثة وأكلها.