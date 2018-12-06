تسجيل
19:21 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    جمال خاشقجي

    ممثل هوليودي يطالب بتحرك بشأن قتل خاشقجي... ويكرر هجومه على "المنحط" (فيديو)

    © AP Photo / Virginia Mayo
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    انتقد ممثل عالمي شهير، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، بينما جدد هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    قال الممثل الأمريكي، روبرت دي نيرو، إنه يشعر بالفضول إزاء ما حدث مع خاشقجي، وأضاف: "هذا أمر ليس جيدا، وغير مقبول، ويجب اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / CHRISTINNE MUSCHI
    بعد نعته بـ "لفظ خارج"... ترامب يرد على إهانة روبرت دي نيرو
    وعن شتمه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بلفظ خارج، في شهر يونيو/ حزيران، خلال بث تلفزيوني مباشر لجوائز توني المسرحية، أكد روبرت دي نيرو، في جلسة مع الصحفيين، على هامش حضوره مهرجان مراكش السينمائي الدولي، أنه أصبح مقلا في الهجوم على ترامب.

    وقال موضح: "أعلم أن ترامب منحط، ولكن يجب تجاوز هذا، لأن الداعمين له يغضبون من هجومي عليه، وهو يدعمونه إما بسبب جهلهم أو افتقارهم للمعلومات الصحيحة عنه".

    وتابع الممثل الأمريكي عن ترامب: "يكفي أن برنامجا غبيا مثل "ذا أبرينتس" الذي كان يقدمه ترامب، كان سببا في ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة، والذي صوره أمام المشاهدين بأنه قائد للصناعة، ولكنه غبي ومحتال في الواقع، وكان يعاني من الإفلاس، ولكن تمسكت البنوك به، إما بسبب اسمه الشهير، أو لتورطهم مع إفلاسه". 

    وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

    وأقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، عقب فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

    انظر أيضا:

    دي نيرو يطلب الطلاق من هايتاور بعد 20 عاما من الزواج
    روبرت دي نيرو عن تسلمه طرود ملغومة: هناك ما هو أقوى من القنابل
    بعد نعته بـ "لفظ خارج"... ترامب يرد على إهانة روبرت دي نيرو
    روبرت دي نيرو يعتذر عن سلوك ترامب "الأحمق"
    بالصور...روبرت دي نيرو أطول من آل باتشينو بهذه الخدعة
    الكلمات الدلالية:
    مقتل خاشقجي, وفاة خاشقجي, سينما, أخبار مشاهير, مشاهير, أفلام, جمال خاشقجي, روبرت دي نيرو, دونالد ترامب, السعودية, أمريكا, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشروع معماري لمحطة كهرباء Länsisalmi في فنلندا، الذي فاز في فئة مشروع المباني المكتملة للطاقة الانتاجية وإعادة التدوير
    جوائز أوسكار لأفضل المباني لعام 2018
    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك