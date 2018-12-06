ممثل هوليودي يطالب بتحرك بشأن قتل خاشقجي... ويكرر هجومه على "المنحط" (فيديو)

انتقد ممثل عالمي شهير، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، بينما جدد هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال الممثل الأمريكي، روبرت دي نيرو، إنه يشعر بالفضول إزاء ما حدث مع خاشقجي، وأضاف: "هذا أمر ليس جيدا، وغير مقبول، ويجب اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية".

© REUTERS / CHRISTINNE MUSCHI بعد نعته بـ "لفظ خارج"... ترامب يرد على إهانة روبرت دي نيرو

وعن شتمه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بلفظ خارج، في شهر يونيو/ حزيران، خلال بث تلفزيوني مباشر لجوائز توني المسرحية، أكد روبرت دي نيرو، في جلسة مع الصحفيين، على هامش حضوره مهرجان مراكش السينمائي الدولي، أنه أصبح مقلا في الهجوم على ترامب.

وقال موضح: "أعلم أن ترامب منحط، ولكن يجب تجاوز هذا، لأن الداعمين له يغضبون من هجومي عليه، وهو يدعمونه إما بسبب جهلهم أو افتقارهم للمعلومات الصحيحة عنه".

وتابع الممثل الأمريكي عن ترامب: "يكفي أن برنامجا غبيا مثل "ذا أبرينتس" الذي كان يقدمه ترامب، كان سببا في ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة، والذي صوره أمام المشاهدين بأنه قائد للصناعة، ولكنه غبي ومحتال في الواقع، وكان يعاني من الإفلاس، ولكن تمسكت البنوك به، إما بسبب اسمه الشهير، أو لتورطهم مع إفلاسه".

وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وأقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية، عقب فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.