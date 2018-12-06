أوباما وليدي غاغا يهزمان ترامب في "ملعبه المفضل"

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لهزيمة أمام نظيره الأسبق باراك أوباما، والمطربة الأمريكية ليدي غاغا، في "ملعبه المفضل".

كشف موقع "تويتر"، الذي يعتبر وسيلة ترامب المفضلة لمهاجمة كل من يعاديه أو يعارضه، أمس الأربعاء، عن أهم تغريدات وموضوعات عام 2018 عبر منصته الاجتماعية، التي لم يكن لترامب نصيبا في أية من فئاته المختلفة، وفقا لموقع "سي نت".

فقد كانت التغريدة الأكثر إعجابا لعام 2018، لعضو فريق "بي تي إٍس" الغنائي، جي هوب، والتي حصدت ما يقرب من 1.7 مليون إعجاب خلال العام الجاري، بسبب تضمنها لفيديو وهو يؤدي "تحدي كيكي" الشهير خارج السيارة.

وبعدد مرات إعجاب 1.6 مليون مرة، جاءت تغريدة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما في المركز الثاني، بقائمة أكثر التغريدات إعجابا في 2018، والتي أطلقها أوباما إثر وقوع حادث إطلاق النار في مدرسة ثانوية في فلوريدا.

وأظهر الرئيس الـ 44 لأمريكا، في تغريدته دعما لطلاب المحتجين لإنهاء انتشار الأسلحة بين الطلبة في الولايات المتحدة.

Young people have helped lead all our great movements. How inspiring to see it again in so many smart, fearless students standing up for their right to be safe; marching and organizing to remake the world as it should be. We've been waiting for you. And we've got your backs. — Barack Obama (@BarackObama) February 22, 2018

وكانت أكثر تغريدة نالت أكبر عدد مرات "ريتويت" لعام 2018، شخصية موقع "يوتيوب" للفيديوهات الإسباني "إل روبيوس"، التي تضمنت كلمة واحدة هي "Lemonade 2.0"، والتي طلب من مستخدميه البالغ عددهم 32 مليونا أن يعيدوا تغريدها، في حال رغبتهم في الفوز بهاتف ذكي وجهاز هاتف ذكي وجوائز أخرى.

LIMONADA 2.0 🗿 — elrubius (@Rubiu5) September 29, 2018

وانضم اسم مطربة البوب الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، إلى إحصاءات، بفضل تغريدة قديمة لها منذ 6 سنوات، والتي نالت المركز الأول في فئة أكثر التغريدات اقتباسا في 2018، والتي كتبت فيها حروفا غير مفهومة، والتي حظيت منذ تاريخ نشرها في 2012 وحتى الآن بـ 329 ألف إعجاب، و232 ألف مرة "ريتويت".

me driving on a new and terrifying roundabout and realising I’m in the wrong lane https://t.co/vMuksmPqex — saz (@sarahlostctrl) September 15, 2018

وبحسب إحصاءات "تويتر"، أمس الأربعاء، فقد شغلت العديد من الأحداث الدولية اهتمام مرتادي موقع التغريدات الشهير من محبي الرياضة، منها كأس العالم لكرة القدم في روسيا، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ يانع في كوريا الجنوبية، بينما حظى اليوم الختامي للأولمبياد في 25 فبراير/شباط بالنصيب الأكبر من التغريدات في عام 2018.

وكان من أكثر مشاهير الفن تحدثا عنهم على "تويتر" في عام 2018، المطرب الأمريكي دريك، والمطربة الأمريكية أريانا غراندي، والمطربات كاردي بي وبيونسيه، وكذلك المطرب الكوري الجنوبي جيمين بارك، والفريق الصيني الكوري الجنوبي "إكسو".

على مستوى الأفلام والسينما، فكان هناك أيضا الكثير من الأفلام الرائجة في عام 2018 على "تويتر"، ونال فيلم "Black Panther" المركز الأول في قائمة أكثر الأفلام حديثا عنها على موقع التغريدات الشهير، يليه "Avengers: Infinity War"، أما المركز الثالث فمن نصيب فيلم الرسوم المتحركة "The Incredibles 2".