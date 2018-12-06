ما فعلته عاملة صينية أمام غرف الطلاب جعلها الأشهر (فيديو)

وبحسب قناة "سي جي تي إن" الصينية، تقوم وو لي برسم لوحات رائعة على السبورات الموجودة أمام مهاجع الطلاب.
تعمل موظفة النظافة وو لي دى البالغة من العمر 43 عاما، في جامعة نانجينغ منذ سبع سنوات في تنظيف مهاجع طلاب الجامعة، ولكنها في الأيام الأخيرة، أصبحت مشهورة على الإنترنت في الصين، بسبب لوحاتها الرائعة التي ترسمها على سبورات المهاجع. pic.twitter.com/7Cyky12Dp5— CGTN Arabic (@cgtnarabic) ٦ ديسمبر ٢٠١٨
وعرفت موهبة وو لي داخل الجامعة بعدما غاب طالب المنوط به الرسم على السبورات فتطوعت بدلا منه، لتنال لوحاتها شهرة واسعة داخل الصين.
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