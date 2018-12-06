ما فعلته عاملة صينية أمام غرف الطلاب جعلها الأشهر (فيديو)

تعمل موظفة النظافة وو لي دى البالغة من العمر 43 عاما، في جامعة نانجينغ منذ سبع سنوات في تنظيف مهاجع طلاب الجامعة، ولكنها في الأيام الأخيرة، أصبحت مشهورة على الإنترنت في الصين، بسبب لوحاتها الرائعة التي ترسمها على سبورات المهاجع. pic.twitter.com/7Cyky12Dp5