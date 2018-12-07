محكمة كندية تنظر إطلاق سراح المديرة المالية لشركة "هواوي" بكفالة

تنظر محكمة في فانكوفر، اليوم الجمعة، إطلاق سراح المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا بكفالة، والمحتجزة في كندا.

وتنتظر منغ وانزهو، 46 عاما، احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "غلوبال نيوز".

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK هواوي تطرح هواتف جديدة للحفاظ على المركز الثاني عالميا

وألقت السلطات الكندية القبض على وانزهو وابنة مؤسس الشركة، بناء على طلب من سلطات تطبيق القانون الأمريكية.

أشارت وزارة العدل الكندية إلى أن اعتقال منغ كان بسبب الاشتباه بخرقها للعقوبات التجارية على إيران وسوف يتم تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وتسببت عملية الاعتقال المفاجئة بصدمة لدى بكين وأثارت شكوكا جديدة بشأن الهدنة التجارية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ الممتدة لمدة 90 يوما، بحيث تعتبر هذه الخطوة ضربة لآمال إمكانية وجود أية تهدئة في التوترات التجارية بين البلدين.

وكانت السلطات الأمريكية تحقق في شركة هواويلتصنيع أجهزة الاتصالات، منذ عام 2016 على الأقل، وذلك بتهمة شحن منتجات أمريكية الصنع إلى إيران وبلدان أخرى في انتهاك لقوانين التصدير الأمريكية.

وأكدت شركة هواوي الاعتقال في بيان، وقالت إنه قد تم تزويدها بمعلومات قليلة عن التهم، مضيفة أنها "ليست على علم بأي خطأ ارتكبته السيدة منغ".

وقالت السفارة الصينية في كندا إنها تعارض بحزم الاعتقال ودعت إلى إطلاق سراح منغ فوراً، ولقي الاعتقال ردا حادا من وسائل الإعلام الصينية ووسائل التواصل الإجتماعي الصينية.