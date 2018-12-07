أحمد مكي في أول ظهور تلفزيوني يتحدث عن معاناته مع مرضه الغامض

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الفنان المصري أحمد مكي، والذي يظهر لأول مرة تلفزيونيا بعد فترة علاج من مرضه.

وتحدث مكي عن إصابته بفيروس نادر في الكبد، وكان من المفترض أن يتم علاجه في مدة قصيرة، ولكن التشخيص الخاطئ، أدى إلى انتشار الفيروس في أجزاء اخرى من الجسم، حتى أصابه الشك بأنه مصاب بالسرطان.

وأكد مكي أنه تعلم دروسا كثيرة خلال فترة مرضه، بسبب ضعفه وعدم قدرته على ممارس حياته الطبيعية، بالإضافة إلى عدم قدرته على الاحتكاك مع ابنه لأن الفيروس معد، وأضاف مكي أنه اتخذ قرار بالإقلاع عن التدخين.

وأشار مكي إلى أغنيته الأخيرة "أغلى من الياقوت"، والتي تتحدث عن علاقة الآباء والأبناء، مؤكدا أنه شرح لأبنه الصغير معاني كلمات الأغنية، مما دفع ابنه للبكاء بعد فهم الأغنية، وأكد مكي لابنه أنه أن هذه الأغنية ومعانيها هي وصيته له.

وقال مكي إن والدته أصيبت بالدهشة عند مشاهدتها له يجسد 3 شخصيات مختلفة في وقت واحد، مما دفعها للاعتقاد بأنه مريض نفسي.