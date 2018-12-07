إقبال كبير على معرض الصقور والصيد الأول في السعودية

تقيم السعودية لأول مرة معرض "الصقور والصيد السعودي"، ويشهد إقبال هواة الصيد من داخل وخارج المملكة، ويجذب المعرض خبراء في الصقور والصيد من أنحاء العالم، ويحتوي المعرض على صالة لعرض وبيع الصقور، ويستمر المعرض إلى يوم 8 ديسمبر/كانون الأول.

آلية بيع الصقور:

بين الصقار منادي السبيعي، أن عملية بيع الصقور في المعرض تشترط التسليم والاستلام مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء، وأن يكون تسجيل المشاركين في المزاد وعرض الصقور للبيع عبر الموقع الإلكتروني الخاص عند منصة التسجيل في المعرض، وتسجيل معلومات كاملة عن الصقر، من حيث نوعه ووثيقة ملكيته وشهاداته الصحية، وأن يلتزم المشارك بإتمام عملية الشراء والبيع في حال إرساء المزايدة، ولا يحق له سحب أو رفض أي عملية شراء للصقور بعد الإرساء.

حياة الصقور:

وعن حياة الصقور، أوضح السبيعي، أن الصقور في السعودية خلال موسم الصيف، والخريف توضع في أماكن واسعة، وتغذى من لحوم الطيور مثل: الحمام، والفري، واللحوم الطازجة، أو من خشاش االأرض.

فترة الصيد "المقناص":

ويشير الصقار السبيعي إلى أن فترة الصيد في السعودية، ورحلات المقناص تبدأ من شهر أكتوبر من كل عام حتى نهاية شهر أبريل، خلال موسم الشتاء والربيع.

هجرة الطيور:

ويؤكد السبيعي، أن السعودية تعد خط سير خلال موسم هجرة طيور الصيد، أو الطيور الجارحة، وغيرها من الطيور القادمة من بلاد ستان، أو من روسيا، وتهاجر الطيور في شهر سبتمبر، مبيننا أن الطيور تقطع خلال رحلة الهجرة أكثر من 10 آلاف كيلو متر على فترات متقاطعة.

أعمار الصقور:

ولفت السبيعي، إلى أن أعمار الصقور تتراوح مابين 17-18 عاما، ومن النادر أن يصل عمر الطير إلى 25 عاما، ويشارك الطير في رحلات الصيد بعد إكتمال النمو.

© Sputnik . Mohammad al-Bakhit جانب من الحضور لمعرض الصقور

هواية الصقور:

وروى الصقار فهد الشمري هواية صيد الصقور، أنه ورث هواية صيد الصقور من عائلته منذ صغر سنه، وتعلم منها الكثير، ويقول الشمري:" دفعني والدي في صغري لمحبة وتعلم التعامل مع الصقور، ومنها بدأت انطلاقتي في عالم الصقور، والآن أتمتع بهواية يحبها السعوديون، ويتوارثها الأبناء عن الأباء، وكانت الصقور في يوم من الأيام في السعودية أحد السبل للبحث عن المعيشة.

واحة الصقار الصغير:

ويتمتع زوار معرض الصقور والصيد السعودي من الأطفال برحلة ترفيهية عبر واحة الصقار الصغير، التي يتعرفون خلالها على تراث الأجداد، وعلى هواية صيد الصقور التي تشكل عند العرب رمزا للأصالة العربية والعزة والشموخ.

ويقول الزائر للمعرض سلمان العمري 13 عاما:" إن تجربتي في دخول واحة الصقار الصغير في المعرض أعطتني التجربة، والدافع القوي لمحبة الصقور، وطريقة التعامل معها، وكيفية تربيتها بطريقة تعليمية سهلة على الطفل، عبر شخصية كرتونية، إضافة إلى التقاط صور مع الصقور الموجودة".

© Sputnik . Mohammad al-Bakhit أحد العارضين في معرض الصقور

مزاد الصقور:

ويشارك في مزاد الصقور المصاحب للمعرض بجانب الصقارة العرب، الصقار االألماني نيكولاس، بالصقر من فئة "الحر" الذي باعه بمبلغ 7500 ريال في صالة مزاد الصقور، وتفاوتت أرقام المزايدات بحسب نوع الصقر وعرضه، وطوله، ووزنه، وانتمائه، حيث وصلت المزايدات لمبلغ 20 ألف ريال، فيما بيعت 4 صقور بمبالغ 20 ألفا، و22 ألف ريال، و7500 ريال و6 آلاف ريال على التوالي.

© Sputnik . Mohammad al-Bakhit الصقار الألماني يشارك في معرض الصقور في السعودية

أوربا تعرض الصقور:

وقال الصقار الألماني نيكولاس:" حضرت إلى السعودية للمشاركة في معرض الصقور والصيد الأول في السعودية لبيع طيري "الصقر" من فئة "الحر"، والتبرع بقيمته في الأعمال الخيرية، وأبدى إعجابه في عشق المواطن السعودي لهواية الصيد، واقتناء الصقور".

من جانبه قال الصقار البريطاني، توبس ميك، المشارك في معرض الصقور: إنني سعيد بالمشاركة في معرض يضم الخبراء في الصقور ،والصيد، وأرغب من المشاركة في المعرض كسب التجربة، والمعرفة، وأعرض طيور من سلالة الجير، وتبلغ قيمة الصقر 70 ألف ريال.