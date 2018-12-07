أغنى رجل في الهند يزوج ابنته... كيف صنعت دعوات الزفاف

وتتزوج إيشا أمباني من أناند بيرامال في العاصمة الهندية مومباي يوم الثلاثاء المقبل، في حين تبدأ الاحتفالات من بداية الأسبوع، حسب "رويترز".
وتستمر مراسم الزفاف لمدة 3 أيام، وتقل المدعوين 100 طائرة شارتر، لكي يحضروا الزفاف، ومن بينهم النجمة بريانكا شوبرا التى تزوجت الأسبوع الماضي.
Isha Ambani and Anand Piramal's wedding details are out | Hindi Movie News — Bollywood — Times of India https://t.co/qnuMRtqjBB— Krishna Kumar (@Krishna70716460) December 7, 2018
وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، تبلغ 47 مليار دولار.
Mukesh Ambani hosts 'Anna Seva' before daughter's wedding https://t.co/6IeJry0b2u pic.twitter.com/C8Jkb2gNDD— Technical Shaik (@Technicalshaik) December 7, 2018
وذكر تقرير في مجلة إنديا توداي أن عائلة بيرامال لها استثمارات في قطاعي الأدوية والعقارات ومنحت للعروسين منزلا مطلا على البحر في مومباي مساحته 4645 مترا مربعا.
وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود وذكرت مجلة إنديا توداي إن الدعوة الواحدة كلفت 300 ألف روبي (4236 دولارا).
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