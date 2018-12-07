أغنى رجل في الهند يزوج ابنته... كيف صنعت دعوات الزفاف

تحيي المغنية الشهيرة بيونسيه، حفل زفاف لابنة أغنى رجل في الهند، وسط قائمة من أشهر الشخصيات في بوليوود.

وتتزوج إيشا أمباني من أناند بيرامال في العاصمة الهندية مومباي يوم الثلاثاء المقبل، في حين تبدأ الاحتفالات من بداية الأسبوع، حسب "رويترز".

وتستمر مراسم الزفاف لمدة 3 أيام، وتقل المدعوين 100 طائرة شارتر، لكي يحضروا الزفاف، ومن بينهم النجمة بريانكا شوبرا التى تزوجت الأسبوع الماضي.

Isha Ambani and Anand Piramal's wedding details are out | Hindi Movie News — Bollywood — Times of India https://t.co/qnuMRtqjBB — Krishna Kumar (@Krishna70716460) December 7, 2018

وتقول مجلة فوربس إن ثروة أمباني، رئيس شركة ريلاينس إنداستريز، تبلغ 47 مليار دولار.

وذكر تقرير في مجلة إنديا توداي أن عائلة بيرامال لها استثمارات في قطاعي الأدوية والعقارات ومنحت للعروسين منزلا مطلا على البحر في مومباي مساحته 4645 مترا مربعا.

وتضمنت دعوات حضور الزفاف مجوهرات وأحجارا كريمة داخل صناديق مزينة بالورود وذكرت مجلة إنديا توداي إن الدعوة الواحدة كلفت 300 ألف روبي (4236 دولارا).