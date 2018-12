صدور قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة على "يوتيوب" في 2018

وحصدت الفيديوهات العشرة أكثر من 673 مليون مشاهدة، وهو ما يزيد عن قائمة العام الماضي 2017 بنحو 40 مليون مشاهدة.

وأشار "يوتيوب" إلى أن أكثر 10 فيديوهات رائجة لعام 2018 تم مشاهدتها لما يقرب 50 مليون ساعة.

وفيما يلي أكثر 10 فيديوهات رواجا على "يوتيوب" خلال عام 2018:

1- To Our Daughter

تصدر القائمة فيديو لعارضة الأزياء الأمريكية الشابة، كايلي جينر، الأخت الصغرى لكيم كارداشيان، وهي تستعرض رحلة حملها بطفلها الأول من صديقها، والذي طرحته في فبراير/شباط، واستطاع أن يحصد أكثر من 53 ملايين مشاهدة بعد مرور أول أسبوع فقط من طرحه، وحقق الآن 78 ملايين مشاهدة.

2- Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3- We Broke Up

4- Walmart Yodeling Kid

5- Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6- Portugal v Spain — 2018 FIFA World Cup RussiaTM — MATCH 3

7- Build Swimming Pool Around Underground House

8- Cobra Kai Ep 1 — "Ace Degenerate" — The Karate Kid Saga Continues

9- Behan Bhai Ki School Life — Amit Bhadana

10- HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2