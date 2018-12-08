سيطرة عراقية وغياب مصري مفاجئ... أكثر الأغاني العربية مشاهدة في 2018

شهد عام 2018، طرح عدد كبير من الأغاني الجديدة على موقع "يوتيوب" لأشهر المطربين على المستوى العربي.

وكانت المفاجأة أن معظم المطربين الذين حققوا شعبية كبيرة وواسعة، لم تتصدر أغانيهم قائمة الأغاني العربية الأعلى مشاهدة على "يوتيوب" خلال 2018، ومنهم الممثل المصري، محمد رمضان، بأغنيتيه "نمبر وان" و"الملك"، اللتان حققتا 63 و55 مليون مشاهدة على التوالي حتى الآن.

وتحمل قائمة أكثر الأغاني العربية مشاهدة على "يوتيوب" في 2018 عنوان "السيطرة العراقية"، لكون أن غالبية أغنيتاتها من دولة العراق:

المركز الأول "يدك بالراس"

تصدرت أغنية "يدك بالراس" للمطربين العراقيين، نور الزين ومحمد فارس، قائمة الأغاني العربية الأكثر مشاهدة في عام 2018، وذلك بتسجيلها 276 مليون مشاهدة على "يوتيوب" حتى الآن.

المركز الثاني "غلاي أنت"

وجاءت أغنية "غلاي أنت"، للمطرب العراقي سيف نبيل، في المركز الثاني، وذلك بتسجيلها 195 مليون مشاهدة على "يوتيوب" حتى الآن.

المركز الثالث "قافل"

ومازالت العراق مسيطرة على القائمة، باحتلال المطرب العراقي، نور الزين، بأغنيته "قافل"، والتي تقترب من حصد 196 مليون مشاهدة.

المركز الرابع "عشك موت"

يستمر الفن العراقي في الهيمنة على القائمة، حيث احتلت أغنية "عشك موت"، للمطرب العراقي سيف نبيل، مرة أخرى، المركز الرابع، وذلك بتسجيل أكثر من 208 مليون مشاهدة، منذ إصدارها في مايو/أيار حتى الآن.

المركز الخامس "تعال"

استطاع هذا الثلاثي العراقي، أن يحتلوا المركز الخامس في قائمة الأغاني الأعلى مشاهدة على "يوتيوب" في 2018، من خلال أغنية "تعال"، والتي استطاعت أن تحقق أكثر من252 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، منذ إصدارها في يوليو/تموز حتى الآن.

المركز السادس "راحتي النفسية"

من جديد، احتل كلا من علي جاسم ومحمود التركي مركزا في القائمة، ولكن هذه المرة في المركز السادس، بأغنية "راحتي النفسية"، وذلك بعد أن استطاعت أن تسجل أكثر من 176 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

المركز السابع "شو حلو"

استطاعت لبنان الفنان أن تلغي سيطرة العراقيين على القائمة بأغنية "شو حلو" للمطرب زياد برجي، التي احتلت المركز السابع في القائمة، بعد أن سجلت أكثر من 156 مليون مشاهدة حتى الآن.

المركز الثامن "غزالي"

رغم الأزمات التي يمر بها المطرب المغربي، سعد لمجرد، من أزمات قضائية، إلا أنه استطاع أن يخرج بأغنية "غزالي"، وأن يحقق أرقام مشاهدة قياسية تؤهله لاحتلال المركز الثامن في القائمة، وذلك بعد تسجيلها لأكثر من 138 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

المركز التاسع "داري يا قلبي"

وكان لمصر نصيبا في القائمة، من خلال المطرب حمزة نمرة، بأغنيته "داري يا قلبي"، واحتلت المركز التاسع في القائمة بعد تسجيلها أكثر من 117 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

المركز العاشر "قنابل"

ستطاع المطرب الكويتي، عيسى مرزوق، أن يحتل المركز العاشر والأخير في قائمة الأغاني العربية الأعلى مشاهدة في 2018، بأغنيته "قنابل"، والتي سجلت ما يقرب من 96 مليون مشاهدة على "يوتيوب".