بالفيديو... شركة اتصالات سعودية تستعين بالحمير

واستعانت الشركة بالحمير لنقل الديزل وتشغيل البرج الواقع في قرية أثرار، التابعة لمركز الهوة لمحافظة الليث في مكة المكرمة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحمير الناقلة الديزل وتشغيل البرج، بعد انقطاع الاتصالات والطرق المؤدية إلى القرية والأبراج لأكثر من 10 أيام، وهو ما تسبب في انطفاء المولدات الكهربائية، لعدم توفر الديزل اللازم لتشغيل الأبراج، وذلك نتيجة لجرف السيول المؤدية لها.

وأبدى عدد من أهالي مركز الرهوة استغرابهم من هذا الصمت من جانب الشركة المشغلة للاتصالات، وكذلك تجاهل الجهة المتعهدة للطرق لمعاناة السكان، الذين تقطعت بهم السبل للوصول إلى منازلهم.