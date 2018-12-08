إشارة مرور فريدة من نوعها في بلدة ألمانية

ثبتت بلدية "فريدبرغ" الألمانية إشارة مرور فريدة من نوعها وذلك بمناسبة ذكرى المغني الأمريكي الراحل ألفيس بريسلي الذي خدم عسكريته في الجيش الأمريكي في هذه البلدة بالتحديد.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن البلدية قامت بتدشين 3 إشارات مرور تحمل رمز المغني الأمريكي ألفيس بريسلي.

RT Echinanews "#Elvis Presley traffic lights appear in German town of Friedberg to direct pedestrians pic.twitter.com/xPrkxYlhVj" — 许 (@fuqianggu) December 7, 2018

وأتى قرار البلدية بعد أن خدم المغني الأمريكي في الجيش الأمريكي بين أكتوبر/تشرين الأول 1958 ومارس/آذار 1960 في هذه البلدة التي رحبت به وساعدته كثيرا خلال تلك المرحلة.

وحرص بريسلي خلال خدمته على أن تستمر أعماله الغنائية حيث قامت الشركة المنتجة لأعماله بإطلاق مجموعة من الأغاني كان قد سجلها بالفعل، وقد وصلت 10 من أغانيه إلى قائمة أفضل 40 أغنية، وهو لا يزال بالجيش.

وخلال إقامته في فريدبرغ، تعرف بريسلي على فتاة في الـ 14 من عمرها تدعى بريسيلا، كان والدها أيضا عسكريا موجودا في ألمانيا.

وبعد عودة بريسلي إلى أمريكا بقي على اتصال مع بريسيلا إلى أن انتقلت للعيش معه في أمريكا عام 1963، ثم تزوجا عام 1967، وانفصلا في 1973، بعد أن حظيا بطفلة.