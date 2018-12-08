عالم يقدم دليلا ملموسا على وجود الكائنات الفضائية (صورة)

ادعى عالم مستقل من هولندا أنه يملك أدلة على وجود الكائنات الفضائية، حيث قدم مسبارا غريبا قال إنه وجده على شاطئ البحر، ووفقا له، فإنه يشبه إلى حد كبير حطام طبق طائر وجد على سطح المريخ.

وقدم العالم جهازا مجهول المصدر ادعى أنه وجده بالقرب من شواطئ هولندا، ويعتقد أنه لمسبار يعود لكائنات فضائية سقط على الأرض نتيجة لصاعقة، وفقا لموقع "buchonline".

وبعض المستخدمين لم يتفقوا مع العالم، حيث اعتبرو الجسم الغريب عبارة عن جسم أعد خصيصا لاكتشاف الماء من قبل أشخاص. ولكن الغريب في الأمر، أنه تم ملاحظة نفس هذا الشيئ على سطح المريخ. توجد صورتان على الأقل مأخوذتان في أجزاء مختلفة من الكوكب الأحمر يدلان على ذلك، ويشبه الجهاز الغريب الخوذ المعدنية المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد سلم العالم هذا الاكتشاف إلى البحرية الهولندية وبدورها تم تسليمه إلى الجهات المختصة للتحليل، ولم يتمكن المختصون من تحديد مصدر الجسم الغريب، وقريبا سيخضع للتحليل الكيميائي، فإن كان يحتوي على كمية كبيرة من الألومنيوم أو شوائب من معادن غير معروفة، فسوف يتم الاعتراف بأنه يعود إلى كائنات فضائية.