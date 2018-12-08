بالصور...كارلوس غصن في مطار بيروت

علقت في شوارع بيروت الرئيسية لوحات إعلانية تحمل صور رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن الموقوف منذ أسابيع في اليابان بتهم إخفاء عائدات مالية.

وبرزت لوحة لكارلوس غصن في مطار بيروت والتي أثارت انتقادات واسعة عند الرأي العام اللبناني الذي اعتبر أنها لا تعبر عن موقف كل اللبنانيين.

ليش حاطين يافطة ع مدخل المطار (كلنا كارلوس غصن) مين اعطى الحق لحدا يحط شي بأسمنا كلنا ؟؟!! pic.twitter.com/kOdtSsNNUd — abbas zahri (@4zahri) December 8, 2018

وأرفقت اللوحات بعبارات باللغة الانكليزية "كلنا كارلوس غصن" والتي تكفل بتعليقها رجال أعمال لبنانيين يقفون إلى جانب غصن ضد حملة الظلم التي يتعرض لها الأخير في اليابان وفرنسا.

لافتات انتشرت في #لبنان اليوم تقول: كلنا #كارلوس_غصن"! يعني اذا الرجل متهم من اليابان بالتهرب من الضرائب واخفاء معلومات مالية عن دخله، بكون كل اللبنانيين متماهين معه!

الله ستر ما كان متهم بالاغتصاب 😏 pic.twitter.com/8EhDqp9vcR — غالية قباني (@ghaliakabbani) December 6, 2018

الجدير بالذكر أن الدولة اللبنانية تقف إلى جانب رجل الأعمال من أصول لبنانية كارلوس غصن ومن بين هذه الوقفات كانت استدعاء وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي السفير الياباني في بيروت ماتاهيرو ياماغوتشي، وأبلاغه اهتمام لبنان بقضية كارلوس غصن.

كما وصف وزير الداخلية اللبنانية، نهاد المشنوق، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في بيروت قبل نحو أسبوعين غصن بـ"مغترب له قصة نجاح خيالية"، مضيفا "لكارلوس غصن أقول في محنته إن طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه شمس اليابان".

وسبق للسلطات اللبنانية أن كرمته مرارا، وتمّ إصدار طابع بريدي باسمه في العام 2017.