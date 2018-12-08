بالصور...كارلوس غصن في مطار بيروت

وبرزت لوحة لكارلوس غصن في مطار بيروت والتي أثارت انتقادات واسعة عند الرأي العام اللبناني الذي اعتبر أنها لا تعبر عن موقف كل اللبنانيين.
ليش حاطين يافطة ع مدخل المطار (كلنا كارلوس غصن) مين اعطى الحق لحدا يحط شي بأسمنا كلنا ؟؟!! pic.twitter.com/kOdtSsNNUd— abbas zahri (@4zahri) December 8, 2018
وأرفقت اللوحات بعبارات باللغة الانكليزية "كلنا كارلوس غصن" والتي تكفل بتعليقها رجال أعمال لبنانيين يقفون إلى جانب غصن ضد حملة الظلم التي يتعرض لها الأخير في اليابان وفرنسا.
لافتات انتشرت في #لبنان اليوم تقول: كلنا #كارلوس_غصن"! يعني اذا الرجل متهم من اليابان بالتهرب من الضرائب واخفاء معلومات مالية عن دخله، بكون كل اللبنانيين متماهين معه!— غالية قباني (@ghaliakabbani) December 6, 2018
الله ستر ما كان متهم بالاغتصاب 😏 pic.twitter.com/8EhDqp9vcR
الجدير بالذكر أن الدولة اللبنانية تقف إلى جانب رجل الأعمال من أصول لبنانية كارلوس غصن ومن بين هذه الوقفات كانت استدعاء وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي السفير الياباني في بيروت ماتاهيرو ياماغوتشي، وأبلاغه اهتمام لبنان بقضية كارلوس غصن.
كما وصف وزير الداخلية اللبنانية، نهاد المشنوق، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في بيروت قبل نحو أسبوعين غصن بـ"مغترب له قصة نجاح خيالية"، مضيفا "لكارلوس غصن أقول في محنته إن طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه شمس اليابان".
وسبق للسلطات اللبنانية أن كرمته مرارا، وتمّ إصدار طابع بريدي باسمه في العام 2017.
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