"غوغل" تطرح سترة ذكية تمنع فقدان الهاتف

طرحت شركة "غوغل" سترة ذكية تساعد صاحبها على عدم فقدان هاتفه الذكي أو أي أداة محمولة أخرى، وقد تم تطوير السترة بالتعاون مع شركة تصنيع الملابس "Levi's".

وحصلت السترة الذكية على اسم "Commuter X Jacquard"، وهي سترة عادية مصنوعة من الجينز، ولكنها تحتوي على الكثير من المستشعرات التي سوف تنبه الشخص عند فقدان هاتفه الذكي أو أي جهاز محمول آخر متصل به، وفق موقع "thecurrentdaily".

Around 3 years to develop (at least) to launch with 1 sensor and this is the result —-> "WARNING: @LEVIS Commuter x Jacquard by @Google can cause cancer and birth defects" what? I can't believe people are actually purchasing this product #wearabletech #techlifestyle #wearables pic.twitter.com/VgYdDFSn5h — Linda L. Franco (@LindaLFranco) May 31, 2018

وبعد توصيل السترة بالهاتف المحمول، يجب ضبط إعداد يدعى "دائما معا"، حيث ستبه السترة صاحبها في حال ابتعد الجهاز عنه، وتعمل هذه الوظيفة في كلا الاتجاهين، أي أنه من المستحيل أيضا نسيان السترة.

ويشار إلى أن سعر السترة الذكية يبلغ حوالي 350 دولار، ويمكن شراؤها من الموقع الرسمي لشركة "Levi's" المصنعة للملابس.