مكسيكية تفوز بمسابقة "ملكة جمال العالم 2018"

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمسابقة على "تويتر": لدينا ملكة جمال عالم جديدة. حصلت المكسيكية فانيسا بونز دي ليون على لقب ملكة جمال العالم وهي الملكة رقم 68.

Miss World | 2018



WE HAVE A NEW MISS WORLD!!



THE 68TH MISS WORLD TITLE GOES TO:



Vanessa Ponce de Leon from Mexico



CONGRATULATIONS #missworld #mw2018 #mwo #mw2018sanya #mw2018china #missmundo

. https://t.co/LXF1Xa4crE — Miss World (@MissWorldLtd) December 8, 2018

ويشار إلى أن مسابقة "ملكة جمال العالم" ظهرت في المملكة المتحدة في عام 1951. وقد حصدت الروسية يوليا كوروشكينا اللقب عام 1992، بينما كسينيا سوخينوفا في عام 2008.